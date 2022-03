Variada propuesta musical en la última noche del Festival Ramírez Festeja

Gastronomía

La ciudad de General Ramírez celebra su 134º aniversario. Las actividades comenzaron el lunes y finalizan este domingo a pura música y diversión.Durante todos estos días en el Parque Evita y Parque de la Democracia, hubo patio de comidas, concurso gastronómico, espacio gurises, carpa de emprendedores, música y grupos de danzas en vivo. La figura central de este fin de semana fue Kapanga.Este domingo se vive el cierre del festival. Durante la tarde, hubo Feria Productiva y de Emprendedores. Asimismo, se llevó a cabo la final del Concurso Gastronómico.Por otra parte, siguen los shows en vivo ytransmite en vivo en el marco de "", que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos.En esta jornada de domingo fue se presentan Litoral Tagüe, Maravillas Alemanas, El Ritmo, Xpresion área en movimiento, Ballet Municipal "Reflejos de Tradición", Nahuel Borrá (Ganador del Pre Federal 2022), Academia Nuevas Raíces, La Banda Roja junto al Coro Municipal "Allegro Coral", Los Dalton, Academia Eclipse, Ballet Revolución Federal, Geminis, Rockea Motor, Serenata para mi pueblo, Marisel Zalazar, Nina Delmonte y Cable a Tierra.Una de las encargadas de un puesto gastronómico, explicó aque "somos de Club Atlético Racing de Ramírez. Somos las instituciones que pusimos cantina con bebida. El club tiene muchos proyectos, este apoyo nos sirve muchísimo. Agradecemos a toda la gente que colaboró. Somos dos clubes los que vendemos exclusivamente bebidas".En tanto, desde otro puesto comentaron que "somos de la Fiesta Provincial de la Juventud. Hacemos hamburguesas y sandwiches de bondiola para vender. Nos está yendo re bien, la gente compró todo".Comentó que "el evento se realizará del 3 al 6 de noviembre en Ramírez, en el polideportivo. Habrá desfiles de carrozas. Concurre toda la ciudad y localidades vecinas. Vienen más de 10 mil personas".En el puesto de la colectividad alemana señalaron que "vendimos choripanes, papas fritas, piroks, kreppel y torta rusa. No quedó nada, estamos felices. Es un gran impulso para nosotros".Asimismo, en otro puesto indicaron que "somos de la Escuela Nº 57 Maestro Linares Cardozo. Vendemos empanadas y papas fritas. Todos los profesores estamos trabajando para juntar dinero".Gran cantidad de personas se congregan para disfrutar de los distintos shows y actividades. "Soy de Crespo, vinimos en familia a conocer cómo era la fiesta. Es la primera vez que venimos. Es lindo, nos pareció hermoso", comentó un hombre aUn hombre oriundo de Ramírez, señaló que "me encantan los shows, es un lindo evento para la ciudad. Es un hermoso festejo. De mi ciudad me gusta todo, para nosotros esto es un orgullo".Otra mujer oriunda de Crespo, dijo que "la fiesta es muy linda. Es la primera vez que vengo y me encantó. Disfrutamos mucho de los shows"."Soy de Ramírez. Nos encanta este festival, nos emociona esta fiesta, es nuestra. Para nosotros es una emoción muy grande vivir esto con nuestra gente. Vivir acá tiene muchas cosas hermosas: hay tranquilidad, la gente es muy buena", señaló una mujer.