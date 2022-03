Reportaron 1.236 contagios de Covid en el país: Entre Ríos sumó 43

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 13 de marzo que, en las últimas 24 horas, se registraron 1.236 contagios. Hacía tres meses y medio que no se reportaba una cifra tan baja: la última vez fue el 28 de noviembre de 2021, con 888 casos.



Además se informaron 65 fallecidos. Con estos datos, el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 8.971.432, mientras que los fallecimientos suman 127.187.



En esta última jornada se realizaron 17.284 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 7,15%. Este porcentaje es un dato alentador, ya que se ubica debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.



En este momento hay 67.545 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.776.700.



Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 31 son hombres y 33 mujeres. Una persona fallecida residente en provincia de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo. Asimismo, la provincia de Buenos Aires fue la que más decesos notificó, con 62 fallecidos de los 65 en total.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 737 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. Es la cifra es la más baja desde el 13 de diciembre de 2021, cuando había 704 cursando la enfermedad en UTI. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39,4%.



De los 1.236 contagios reportados esta tarde, 455 son de la provincia de Buenos Aires; 178 de CABA; 8 de Catamarca; 5 de Chaco; 25 de Chubut; 25 de Corrientes; 73 de Córdoba; 43 de Entre Ríos; 22 de Formosa; 1 de Jujuy; 5 de La Pampa; 2 de La Rioja; 11 de Mendoza; 255 de Misiones; 13 de Neuquén; 7 de Río Negro; 45 de Salta; 1 de San Juan; 1 de San Luis; 2 de Santa Cruz; 53 de Santa Fe; 5 de Santiago del Estero; y 1 de Tierra del Fuego.

En esta jornada, no se reportaron casos de la provincia de Tucumán.