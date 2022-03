Relatan que una “lluvia de billetes” generó atasco en autopista a La Plata

Usuarios de las redes sociales relataron que el extraño episodio ocurrió cuando el bolso que llevaba un motociclista se abrió cuando el vehículo estaba en marcha y comenzaron a caer billetes sueltos de 500 y 1.000 pesos.



Fuentes de la policía y de la concesionaria Autopistas Buenos Aires (AUBASA) consultadas por Télam, sin embargo, dijeron no haber recibido reportes sobre el caso.



"Acabamos de pasar por la Autopista Buenos Aires La Plata y había muchísimos autos parados y gente cruzando la autopista para agarrar fajos de plata y billetes desparramados", escribió en Twitter la usuaria @FlorScorna



Destacó que se generaron complicaciones en el tránsito cuando algunas personas intentaron apoderarse de algunos de los billetes.



Decenas de vehículos frenaron de golpe en el tramo entre Quilmes y Berazategui. Los conductores bajaron de sus autos e intentaron agarrar los billetes del piso.



Un testigo dijo que "fue como una panfleteada", de las que se hacían antes desde los aviones.



"Pero cuando en el parabrisas vi que lo que se me pegó fue un papel de 500 pesos, no lo podía creer", relató.



Télam.