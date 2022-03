A un año de la desaparición de Tehuel, marcharon para que continúe la búsqueda

Un Tehuel sonriente pintado con témperas sobre una tela blanca fue colocado esta tarde en las rejas que rodean la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para visibilizar el año de que el joven de 22 años permanece desaparecido, reclamar que se continúe con su búsqueda y se reactive la causa.



"¿Dónde está Tehuel?", es la pregunta escrita en otra tela blanca en letras negras con borde rojo, colocada junto a la bandera del rostro del joven, que recuerda que "hace 1 año que te buscamos".



La actividad fue realizada por la Coordinadora por Tehuel e incluyó una pegatina de afiches en las calles que reclaman "Aparición con vida Ya".



"A un año de su desaparición exigimos reapertura de la causa, implementación efectiva de la ley de identidad de género, cupo laboral travesti trans no binarie, ESI y DNI no binarie", se leía en los carteles.



Más de medio centenar de adolescentes y jóvenes se concentraron en la vereda de la Casa de Gobierno con fibrones, pinceles, témperas y óleos y pintaron en el suelo el rostro de Tehuel.



Mientras se concretaba la pintada colectiva, los adolescentes se iban pasando un micrófono y hablaban para el resto expresando su bronca por la desaparición del joven trans, reclamando se investigue en qué contexto ocurrió el hecho y preparando nuevas actividades para reclamar por su aparición, entre ellas un festival musical, aun sin fecha.



"Aparición de Tehuel. Absolución para Higui", decía otra bandera rosa en letras blancas colocada en la reja junto a otra que asegura que "Sin Tehuel no hay cupo laboral travesti trans". Higui es la joven lesbiana que comenzará a ser juzgada la semana próxima acusada de haber matado a un hombre que la intentó violar.



Tehuel (22) fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (37), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.



La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Karina Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas