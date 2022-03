Causa Waigel: declaró un contador que fue síndico de la empresa

Este miércoles comenzó en el Juzgado Federal de Paraná el juicio por la estafa de la empresa constructora Miguel Waigel y Cñía SA. Unos quince abogados defensores, dos abogados querellantes de la AFIP, tres fiscales, tres jueces y una veintena de imputados componen el debate que se desarrolla en las instalaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.En diálogo conValentín Cerini, que fue síndico de la empresa y oficia de testigo en la causa, expresó que “la sindicatura fue citada como testigo de los distintos hechos que se fueron informando sobre el proceso de concurso y de quiebra y más allá de lo que la sindicatura fue testigo de esos hechos, no tiene participación en esta causa penal”.“A través de los distintos informes que se fueron haciendo durante el proceso, fue informando de ciertos hechos que consideró que no eran regulares y acá se investigan penalmente ciertos hechos que fueron denunciados oportunamente”, acotó.Cerini recordó que Waigel “era una empresa grande, con mucho volumen operativo de administración, comercial, etc, con otras empresas también relacionadas y eso implica que la documental que hay que examinar es muy importante, como así también los expedientes que tramitan en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 son numerosos”.En lo que respecta a la parte civil y comercial, entendió que “quedan años todavía de trabajo en cuanto a lo que es el recupero, liquidación de bienes, y pago a los acreedores”.Por su parte, el Dr. Leandro Ardoy, que integra la fiscalía junto a José Ignacio Candioti y Juan Podaini; señaló que “recién estamos en la etapa insipiente del juicio, hay mucho material y documental, lo cual tiene que ver con un proceso concursal que se inició en el año 2009. Hay una cantidad de prueba, no solamente producida durante la instrucción penal sino también la que se incorporó y viene de la parte civil”.Para esta parte del debate, se espera la participación de unos 40 testigos.Por la parte de la defensa,pudo dialogar con Juan Pablo Temón, abogado de Andrea Waigel y Juan Pablo Waigel, dijo que el juicio “era muy esperado después de un tiempo muy largo”.Sobre la declaración del primer testigo de la causa, el contador Valentín Cerini, explicó que “brindó detalles ilustrativos y datos precisos sobre el momento en que empezó a acontecer toda la maniobra y los hechos más graves de esta lamentable falta de pago hacia los acreedores”."Hubo discusiones sobre algunas fechas y precisiones que tenían que ver para marcar la diferencia que hubo entre las dos familias Waigel que eran los titulares de la firma".Temón remarcó que sus defendidos “no tuvieron absolutamente nada que ver con las graves maniobras que cometió la otra familia y eso se tendrá que demostrar en el juicio”.Finalmente, entendió que “estamos ante una complejidad inusitada en la provincia de Entre Ríos porque, según entendemos, no hay antecedentes jurídicos ni judiciales sobre la cuestión de insolvencia fiscal fraudulenta, es un desafío como abogado defensor”.