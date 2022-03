Digital Mindset: cambiando mentes análogas a digitales

¡Bienvenidos a la era digital!



Necesidad de cambiar mentes



Transformación digital

Un cliente contento



Conocer las virtudes y las herramientas del mundo digital



La forma de ver la vida está cambiando contrastantemente y eso es buena medida es responsabilidad de la tecnología y su constante evolución. La misma va perfeccionándose siempre con la intención de hacernos la vida más sencilla.De este modo, casi todas las cosas que conocemos han ido mutando hacia espacios cada vez más perfeccionados y experiencias que antes requerían de procesos con mucha intervención humana más allá de la acción primaria, ahora se realizan mediante ciertos procesos que las matemáticas hacen por nosotros:Como todo va evolucionando y perfeccionándose en la medida en que va pasando el tiempo, se van conociendo cada vez más las herramientas y también las necesidades de los usuarios, los métodos para llegar a un fin también son propensos a los cambios y el mundo empresarial se está dando cuenta de ello.Sin embargo, como dijimos anteriormente, existen personas al mando de empresas que son reacias a estos cambios y aún presentan visiones dentro de sus procesos organizaciones, funciones y procedimientos estandarizados que cayeron en desuso, por lo cual adentrarnos en esta movida de cambios se hace menester.Ahí es donde se hacen necesarias ciertas capacitaciones y dónde entra por la puerta grande el novedoso concepto del Digital Mindset, que no es más que la capacidad de poder entender los beneficios y explorar todo aquello que los digital nos brinda. Por suerte, existen muchos cursos online en Crehana.com o cursos presenciales disponibles para aprender.Un curso de Digital Mindset es necesario para ciertas empresas con componente reacios al cambio ya que es menester reinventarse para formar parte del mercado, adaptándonos a las nuevas reglas y habilidades técnicas que este nos exige.En la actualidad, es muy necesario entender que hay muchísimos procedimientos y procesos que no tienen un sentido práctico ya que existen herramientas que pueden realizar esa función de forma digital de una manera rápida, sin equivocaciones y sin trabas, mejorando de esta manera la productividad de la empresa.Está visto que no todas las personas están abiertas a cambios y mucho menos si de tecnología se refiere y esto no tiene que siquiera con edad, por si se podía inferir eso. Si bien, hay un grupo importante de personas ya entradas en edad que pueden estar renuentes, también hay muchos jóvenes que les gustan las cosas tal cual como están.Atrás quedaron aquellos tiempos donde todo era una orden y cada quién a lo suyo. Ahora se propicia el trabajo en equipo y ya que nos adentramos a las características de un curso de Digital Mindset, hay que hablar del “Método Scrum”. En este sitio encontrarás toda la información que necesitas.Este es un método que fomenta el trabajo en equipo. Todas las prácticas que se realizan mediante éste método se retroalimentan unas de otras, integrándose. Este método tiene mucho que ver con el liderazgo efectivo y eficiente y la coordinación de los equipos para ser potencialmente competitivos.En Scrum se aboga por ir acabando con las prioridades para de a poco ir sacando el trabajo final, así que el proceso de nuestra empresa es complejo, éste método viene como anillo al dedo ya que permite la innovación y la flexibilidad.En los cursos de Digital Mindset entenderemos la importancia de un trabajo a conciencia. Un trabajo organizado reducirá eficientemente los tiempos de entrega, mejorará los indicadores y la productividad de nuestro equipo de trabajo.En otras palabras, este curso les brindará a los empleados agilidad y los hará propensos a dejarse llevar por los beneficios que la era digital ofrece.Es un hecho que no siempre es necesario contarle al cliente cómo se llegó al resultado final, pero también es bastante cierto que hay veces en las que el mismo resultado es tan sorprendente, que nos enorgullece y queremos contar cómo llegamos hasta ahí.Y esto regularmente es producto de la innovación, aquella que llega producto de la forma en la que un grupo organizado procesa las necesidades que cierta situación demanda. Reiteramos que no siempre será necesario contar cómo se llegó hasta ahí, pero si el trabajo salió más rápido de lo esperado con el look que se quería, seguro preguntarán cómo llegamos hasta ahí.Está visto que para poder crear e innovar es necesario que exista una necesidad, esto es axiomáticamente condicionante y para entonces poder crear las herramientas adecuadas, se necesita conocer cuál es la necesidad real.En un curso de Digital Mindset seguro te contarán y enseñarán sobre la importancia del llamado “Product Management”, qué es la detección de esta necesidad y elaborar el camino para el desarrollo de una solución hasta su posterior resolución, todo siempre bajo el espíritu digital, claro está.Es por eso que conocer de este implica también adentrarse un poco dentro de conocimientos de marketing, negocios, tecnología y sobre todo, experiencia del usuario, porque como dijimos, esta área debe identificar cuál es la necesidad primaria para desarrollar una solución definitiva y no varias momentáneas.Con todas estas herramientas, estamos seguros que la transformación digital de tu empresa es absolutamente inminente, pero también necesaria.Si bien un curso de Digital Mindset no habla de un solo tópico, el inmiscuirse un poco en tantos temas diversos siempre será un plus y mucho más si se trata de una persona que no gusta de los cambios y que se encuentra neófita en lo que evolución bajo cualquier ámbito se refiere.Entonces, si nuestra empresa se encuentra estancada, aún usa un aparato para fichar una boleta de papel y todos los procesos internos se manejan en Word y Excel, este curso es imperativo.Debemos atrevernos a procesar el cambio, a recibirlo de forma positiva y entender que esto no llegó para complicarnos los procesos, llegó para hacernos formar parte del mercado, agilizar los procesos y a mejorar nuestras empresas.