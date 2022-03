Testimonio de una ucraniana que emigró en el año 2000: "mi cuñada no pudo salir"

Olga es una ucraniana de 75 años que vive en Concepción del Uruguay desde el año 2000, y respecto a los ataques que están sufriendo en su país, es que participó del aire de LT11 y brindó detalles de su vida allá.Se casó con un ingeniero físico, y tuvieron un hijo que vive en Estados Unidos y formó su familia allá. "Mi hijo se fue a Estados Unidos a estudiar porque no queríamos que esté en Ucrania porque sino debía ingresar al servicio militar, entonces se fue para allá, ahora está casado y tiene hijos", detalló Olga que en ese momento, junto a su marido decidieron venirse a Argentina."Argentina era el único país que nos recibía con visa legal para trabajar, no podíamos ir a ningún país de Europa, por eso investigamos sobre Argentina, nos gustó y vinimos a Entre Ríos", explicó y agregó que "luego de 10 años de vivir en la casa de un señor mayor, el Dr. Lauritto nos dio una casa del IAPV que es donde vivimos ahora".Tras 22 años viviendo en Concepción del Uruguay, Olga solo tiene a la hermana de su marido viviendo en Kiev, la capital de Ucrania. "Ahora mi cuñada no puede salir del país, se trasladó a su ciudad natal, pero los soldados rusos solo dejan pasar a las mujeres y a los varones menores de 18 años, el resto no puede salir"."No andan los trenes, así que solo pudo transportarse en colectivo con lo que tenía puesto, dejó su departamento en Kiev, no pudo llevarse nada. Su hija vive en París pero ella no quiere ir hasta allá y su hija no quiere volver a Ucrania, así que en este momento está sola allí", comentó.Además, Olga informó que "los soldados rusos invaden Ucrania con sus tanques desde el año 2013, esto no es nuevo para nosotros, pero ahora se agravó más".