Intentó entrar a su departamento por el balcón y cayó desde 6 metros de altura

Un hecho en La Plata de milagro no terminó en tragedia. Una joven quedó afuera de su departamento y para entrar trató de ingresar desde el balcón de su vecina; sin embargo, cayó del edificio y terminó herida, pero no murió.



La victima de 21 años, oriunda de Brasil, había olvidado sus llaves dentro de la casa, viéndose imposibilitada de entrar. Fue entonces que decidió intentar entrar de una forma muy arriesgada.



Frente a esta situación le pidió permiso a su vecina, la cual accedió a que ella, a través de su balcón lindero, tratara de colarse a su hogar. Por desgracia no lo logró y cayó desde 6 metros de altura. El edifico se ubica en la 2 entre 64 y 65.



¿Cómo pasó? Una vez en el mirador de la mujer que reside al lado, intentó subir hasta el suyo. No obstante, la veinteañera se resbaló de una de las barandas y cayó al suelo.



Tras la caída quedó en el suelo desplomada hasta que la ambulancia se hizo presente. La vecina, quien aterrada presenció lo sucedido, llamó al 911 para auxiliar a la brasilera. Así la joven fue trasladada al Hospital San Martín, donde se encuentra consciente y con heridas que no ponen en riesgo su vida.