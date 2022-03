En dos semanas hubo un gran cambio en las reservas de humedad de los suelos

Sociedad Pronostican un fin de semana con buen tiempo y temperaturas primaverales

Las precipitaciones han sido muy abundantes en todo el territorio provincial durante última semana.Si bien en el mapa elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos no están representadas las lluvias que se registraron el miércoles después de las 9 de la mañana, con lo cual en muchos sectores faltan contabilizar entre 20 y 50 milímetros, puede observarse en la comparación el notorio cambio que hubo en dos semanas.Hace 15 días, prácticamente toda Entre Ríos estaba en situación de sequía, mientras que ahora ya se observa una importante zona con excesos en la reserva de humedad de los suelos.Las lluvias se encadenaron “con las observadas a finales de febrero y configuran totales que en la mayor parte de los departamentos recuperan notablemente los atrasos pluviales observados previamente”.Según la entidad agraria, puede considerarse que “desde el punto de vista meteorológico, al considerar el bimestre enero - febrero y lo que va de marzo,”.Sobre el pronóstico, ratificaron que ingresó “una masa de aire más fría y seca, la cual promoverá el despliegue de condiciones meteorológicas estables. Las mismas posiblemente se proyecten por varias jornadas, podríamos decir que ingresamos en una ventana más seca, no exenta de algunos pasajes de nubosidad, pero por lo pronto, no se regenerarían sistemas precipitantes en el corto plazo”.“Con las abundantes lluvias del comienzo de marzo las reservas de humedad se han trastocado completamente”, admitieron desde la Bolsa de Cereales, pero estimaron que los “suelos saturados serán resueltos rápidamente a partir de las jornadas con buena insolación que se avecinan. Los lotes que estén prestos para comenzar la cosecha, seguramente tendrán oportunidad durante la próxima semana”.