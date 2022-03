Docente asaltado por un exalumno: se conoció el mensaje que le envió

La conversación entre el docente y su exalumno

Un maestro oriundo de la provincia de Tucumán fue víctima de un violento asalto, protagonizado por dos jóvenes en moto, episodio que terminó con el educador reconociendo a uno de los individuos que intentaba quitarle sus pertenencias. “Cuando lo miré a los ojos, supe que era él”, sostuvo en declaraciones televisivas.El hecho delictivo ocurrió el pasado viernes cuando Julio Ferreri se encontraba a bordo de su moto, entre la Av. Néstor Kirchner y Francisco de Aguirre. En un punto del trayecto, fue interceptado por dos adolescentes. Los jóvenes le pidieron su mochila y el celular que llevaba encima mientras le apuntaban con una pistola.Mientras el hombre entregaba lo que tenía hizo contacto visual con uno de ellos. “Cuando me sacan la mochila, veo la cara de unos de mis exalumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años”, detalló Ferreri a TN.“Me intentaron gatillar dos veces pero no salió la bala. Se notaba que la pistola era vieja”, narró. Tras el tenso momento, los dos muchachos estaban listos para irse del lugar. En un último acto de desesperación, el maestro se quitó el casco y le gritó al chico: “Fuiste mi alumno. Por favor, te pido que no me hagas esto”.Y agregó en su más reciente entrevista: “Cuando se dio vuelta, me reconoció y me tiró las cosas. Tanto la mochila como el celular. Puede recuperar todo. Los vecinos de la zona me terminaron por ofrecer ayuda también”. Horas después del incidente, el educador se contactó con su alumno a través de las redes sociales.Según hizo trascender el mismo Ferreri, el exalumno le pidió perdón a través de Facebook luego de intentar robarlo. “Me mandó un mensaje contándome algunas cosas y pidiéndome perdón”, detalló y opinó: “El contexto donde viven nuestro jóvenes no les ofrece muchas oportunidades”.“Hay que hacernos cargos de la sociedad con respecto a los consumos problemáticos. El estado tiene que ayudar, principalmente los medios de comunicación porque no llega un mensaje de concientización a los jóvenes. El alcohol está naturalizado y es el primera paso para las adicciones”, completó.Con respecto de la respuesta del exestudiante, el maestro difundió dos mensajes de su autoría: “Hola profesor, buen día. Quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí. Ahora me acuerdo que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted”.En una segunda parte de la misiva, el adolescente continuó disculpándose a la vez que reconoció lo que el maestro hizo por él: “Me aconsejó mucho. Yo lo quería como un amigo. Le pido mil disculpas por mi error. Le prometo que nunca va a volver a pasar. Cuídese, profe. Disculpe, de corazón”.La Nación.