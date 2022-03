“Se olvidaron que éramos semilla y florecimos”, aseguró veterana de Malvinas

La guerra, en el recuerdo de una enfermera

Sobre la invasión rusa a Ucrania

Alicia Reynoso es la primera mujer reconocida como veterana de la Guerra de Malvinas; formó parte del equipo de catorce enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia, donde realizaron tareas de atención y evacuación durante el conflicto bélico.“Fuimos reconocidas por el Congreso de la Nación por la ley 23.118 desde los ´90, pero por esas cosas de la vida se habían olvidado de ponernos en las listas para el reconocimiento pleno, pese a que, en igual lugar, situación y tiempo, de otros hombres no se olvidaron. Estuvimos muchos años calladas tratando de que alguien nos viera, pero no nos vio nadie. Nosotras tuvimos que levantar la voz, la bandera por visibilizar a la mujer en 2009, lo cual me llevó momentos no tan gratos en Paraná, Buenos Aires y en redes sociales, pero, lejos de achicarme, me empoderé desde el respeto, hice la escalera más grande que puede hacer una mujer con los ladrillos que le tiraron y llegamos donde llegamos: el año pasado, nos vieron nueve jueces de la Justicia”, sintetizó Reynoso a Elonce. “Quisieron enterrarnos, pero se olvidaron que éramos semilla y florecimos de manera tal que ese olvido nos hace cada vez más visibles”, sentenció la ahora jubilada enfermera militar de la Fuerza Aérea.En relación a su intervención durante el conflicto de Malvinas, repasó: “Con 23 años era la jefa de Enfermería del Hospital Aeronáutico Central. Me llamaron a la reunión de Jefatura para informarnos que nos íbamos a la guerra, que marchábamos con el hospital hacia donde la Superioridad lo ordenara: en principio hacia Malvinas y luego se dispuso que ese hospital quede como hospital de campaña”. “Hicimos todas las evacuaciones aéreo-médicas”, remarcó.“Las 14 enfermeras que estamos vivas tenemos una imagen muy clara de ese momento, de cuando comenzaron a llegar los primeros heridos, el 1º de mayo después de las 4.40 cuando se inicia el bombardeo: eran jóvenes patriotas de 18 años que cumplían con el servicio militar obligatorio en un gobierno de facto, pero si bien traían las heridas del cuerpo porque venían de una guerra, dolían más las heridas del alma”, recordó Reynoso. Y resaltó: “Tuvimos que contener, algo que nunca facultad había enseñado y mucho menos una institución militar”.“Recodarnos que de aquellos jóvenes valientes que traían ese dolor en el cuerpo, se sentía un solo grito, un solo llamado: `Mamá, mamá, llamen a mi mamá´”, reveló.“Todos tuvimos miedo”, sentenció la primera mujer reconocida como veterana de la Guerra de Malvinas. “Teníamos que estar ahí, ordenadas por la Superioridad, siempre arregladas y sin llorar. Recién cuando limpiábamos todo y juntábamos la última gacita, nos arrinconadas y nos sentábamos a rezar, nos aferrábamos a la Virgen de Loreto y a permitirnos llorar, extrañar y decir `tenemos miedo´”, rememoró. “La orden era la mantener la fortaleza. `No lloren delante de la gente´”, comentó.En la oportunidad se le costó a Reynoso cuál es su manifestación en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. “Los que vivimos ese momento (la guerra de Malvinas) y vemos este por la tele, no podemos entender que en este mundo existan locos y maniáticos que llevan a un país a enfrentarse. En la guerra no gana nadie, en la guerra perdemos todos; y económicamente solo ganan unos pocos”, apuntó y cuestionó: “Les preguntaría a los señores que iniciaron esta guerra si están cuerpo a cuerpo juntando los cuerpos de debajo de los escombros, porque posiblemente no sea así; es el pueblo el que paga”.En un contexto de pandemia, la enfermera contó que participó en la campaña de vacunación hasta que la jubilaron en mayo del año pasado. “En Argentina no vimos las fosas comunes que vimos en Europa, Brasil y otros países; y guste o no, la Sanidad de todo el país respondió y a eso hay que recordarlo”, encomendó.La veterana de Malvinas dio una charla este jueves en la sede del Archivo Histórico con motivo de las actividades previstas para el “Mes de las Mujeres Trabajadoras”. “En este 8 de marzo, el recuerdo es un recuerdo con sabor a justicia, a verdad, a respeto y derechos que nos quitaron sistemáticamente”, subrayó. “Los que vivimos este conflicto, con la guerra y con la muerte, apostamos a la vida, porque el único camino es la vida, el diálogo”, fue el mensaje que dejó Reynoso a través de