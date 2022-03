Salta: una mujer murió al caer de un colectivo en movimiento

Según publicó El Tribuno, el fatal accidente ocurrió pasadas las 9.30, en las cercanías del Hospital San Bernardo, en la intersección de la calle Mariano Boedo y avenida San Martínde Salta. Algunas fuentes indicaron que la víctima subió al colectivo del corredor 7B y mientras intentaba pagar con su tarjeta la conductora del interno 774 arrancó y dobló por una de las calles sin cerrar la puerta de la unidad, lo que provocó la caída de la mujer.



A raíz del impacto, la mujer sufrió un traumatismo encefalocraneal grave y si bien fue asistida por personas que se encontraban en el lugar, rápidamente fue trasladada al Hospital San Bernando por personal del Samec, donde falleció.



Se trata de Claudia del Carmen Aguirre, de 49 años. Tras una intervención quirúgica fue diagnosticada de muerte cerebral.



En tanto, una persona que se encontraba en el lugar del accidente filmó los minutos previos al trágico episodio. En el video puede observarse a Aguirre siendo asistida y cómo una vecina apunta contra la conductora del colectivo. “La chofer dando vueltas con la puerta abierta y encima se hace la mala”, acusó la mujer, quien luego agregó: “Ella [por la víctima]subió en esta parada y arrancó echando diablos y no cerró la puerta”.



Por su parte, la hermana de la víctima, Silvia Aguirre, también apuntó contra la conductora del vehículo y la empresa Saeta S.A, a quienes responsabilizó por la muerte de la mujer.



“Por favor si alguien vio todo el accidente de mi hermana o iba en el colectivo por favor que nos ayude si no va a ser otro caso que quedará en la nada por la negligencia de algunos choferes”, señaló Silvia Aguirre desde su cuenta de Twitter.



Asimismo, la mujer utilizó su red social para despedirse de su hermana y realizar un fuerte descargo contra la chofer del colectivo. “Mi hermana, mi CAIA. Te nos fuiste no sé en qué momento pasó todo, por culpa de una imprudente, negligencia de una chofer al volante, te arrancó de nosotros pasaste a ser un ángel para todos nuestros. No tienen consuelo mi ñaña”, expresó la mujer, quien anoche radicó su denuncia en la comisaría 9na de Salta.