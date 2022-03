Covid: Salud habló de los eventos masivos e instó a no dejar de usar el barbijo

Casos

Eventos masivos

El director General de Epidemiología del Ministerio de Salud, Diego Garcilazo, se refirió a la situación de la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus y sostuvo que “. Por lo tanto, sin restarle importancia a continuar con las medidas de prevención, estamos retomando el tratamiento de otras patologías”, explicó en referencia a la atención en los efectores públicos.En esta línea, mencionó: “con el inicio de clases y ya prácticamente las actividades normalizadas,”, sostuvo Garcilazo y agregó que “también nos preocupa lo relacionado a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, diabetes, accidente cerebrovascular (ACV), tratamientos cardiovasculares, entre otras, por lo que debemos reforzar los chequeos y controles”.Por otro lado, hizo alusión a la etapa actual de la Pandemia de coronavirus. Al respecto, el especialista afirmó: “no diría que terminó, pero este año va a ser distinto. Las vacunas han contribuido a que, en este último pico, que fue alto y con récord de número de casos en enero, no haya prevalencia de casos graves, ingresos a terapia y fallecidos, como en olas anteriores”, aclaró el funcionario del Ministerio de Salud de Entre Ríos.En cuanto a la realización de eventos masivos, referenció: “en este momento, en el que tenemos menos de 50 casos por día en toda la provincia, la preocupación es menor. En otra situación, el riesgo epidemiológico sería mucho más alto”. No obstante, aclaró que se continúa con la vigilancia de los casos, para monitorear la situación.Por último, recordó que