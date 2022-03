Quieren que cuerpos tengan "copyright" para evitar violencia de género

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina lanzó una iniciativa que busca "protección frente a la violencia de género digital" para lo cual propone establecer un "copyright" a los cuerpos de las personas tal como se hace con los derechos de autor, a las películas e incluso a los logos corporativos.La iniciativa, llamada "Bodyright", pretende que las imágenes de los cuerpos de personas tengan el mismo respeto y protección en línea que esos derechos.La UNFPA lanzó esta propuesta junto a la artista Chocolate Remix e invita a firmar la petición en la plataforma Global Citizen y utilizar el logo en las redes sociales.La campaña resalta que los logotipos empresariales y la propiedad intelectual sujeta a derechos de autor están mejor valorados y protegidos en Internet que las imágenes de los cuerpos de las personas.En ese sentido, plantea que las mujeres y diversidades están expuestas a distintos tipos de violencia en línea, como el intercambio no consentido de imágenes íntimas, el doxing -investigación y publicación de información sobre un individuo o una organización para intimidar, humillar o amenazar-, el ciberhostigamiento y la persecución.El objetivo es que las personas se unan al movimiento “bodyright” para que los organismos gubernamentales y las empresas del sector tecnológico, las plataformas, foros y redes sociales tomen en serio la violencia digital, intensifiquen sus esfuerzos y generen planes y programas para prevenirla y erradicarla.“Las mujeres, niñas y diversidades son víctimas del maltrato digital, en todas sus formas. Es necesario que quienes encabezan la industria tecnológica y quienes toman las decisiones reflexionen en torno a estas violencias, implementen políticas públicas específicas para prevenirlas y frenarlas”, dijo Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA Argentina.“Estos maltratos son frecuentes, repetitivos, perpetuos y generalizados. Para quienes sobreviven a estas violencias no hay distinción entre lo real de lo virtual. Las consecuencias de estas violaciones de la privacidad, la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas son devastadores”, añadió.Según la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, el 85% de las mujeres con acceso a Internet afirman haber presenciado violencia en línea contra otras mujeres, mientras que un 38% lo ha experimentado en persona.Alrededor del 65% de las mujeres encuestadas han experimentado casos de ciberacoso, discurso de odio y difamación, mientras que el 57% ha padecido insultos y astroturfing (práctica que consiste en compartir contenido perjudicial simultáneamente en varias plataformas) mediante vídeos e imágenes.Este movimiento por los derechos del cuerpo “bodyright” tiene el símbolo ?, de “bodyright”, que emula al del copyright y puede agregarse a cualquier imagen mediante las historias de Instagram usando stickers.También es posible acceder a la página web de la campaña para usar la herramienta (“bodyright tool”) o descargar el símbolo directamente. Todos los recursos y directrices están disponibles en www.unfpa.org/bodyright.