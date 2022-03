Amenazaron de muerte a un concejal: "Nos dan plata o matamos a tu hijo"

Un joven abogado de 25 años, que hace tres meses asumió como concejal en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, fue amenazado de muerte por delincuentes que le pidieron plata a su padre para no matarlo. El edil Nicolás Ramírez afirmó que es "una cifra exorbitante, inalcanzable" la que reclaman los malvivientes.En rigor, los delincuentes se comunicaron este lunes pasadas las 18.30 para amenazar a su padre, que es víctima de una extorsión y que tiene una remisería. Palabras más, palabras menos, el mensaje decía: "Nos dan una cifra de dinero (no aclararon de cuánto se trataba) o matamos a tu hijo Nicolás"."Nos pidieron una suma exorbitante de dinero, sino me mataban a mí", contó Nicolás, quien además agregó que en los últimos minutos (antes de las 20 de este lunes) había recibido una nueva amenaza donde pidieron más dinero todavía, "una cifra más exorbitante aún que la anterior, y ahora amenazaron a toda la familia".El joven concejal y abogado aclaró que la suma es "inalcanzable para una familia de clase media baja, que se dedicó siempre a trabajar. Vivimos del remís; de hecho, en la época más dura de la pandemia trabajé con el vehículo como remís".Nicolás fue la sorpresa de las últimas elecciones, cuando fue votado por los habitantes de Villa Gobernador Gálvez con un partido propio, “Unión por la Libertad”, y con su lista “Somos Futuro” por fuera de los partidos tradicionales.Para la víctima de la amenaza, lo lamentable de esto es que ya perdieron "la capacidad de asombro. Recibimos esta noticia como si fuera la noticia del clima. Y eso no es lo que quiero que pase más. En Villa Gobernador Gálvez hay mucha gente amenazada, los comerciantes se están yendo, están cerrando y no pueden trabajar. Este fin de semana fue una ciudad desierta porque muchos comercios estaban cerrados"."Muchos comerciantes están amenazados y en horario nocturno no pueden abrir. Y el ciudadano de a pie, que es el que menos posibilidades tiene de contarlo, es el que más sufre", subrayó el edil villense en diálogo conTras las amenazas y la denuncia correspondiente llegó un patrullero al domicilio de la familia de Nicolás, pero poco antes de las 20 se retiró del lugar. "Hay una promesa de custodia que no se cumplió, pero esperemos que en los próximos minutos se pueda dar para mayor tranquilidad de la familia", deseó Nicolás.Respecto a las posibles alternativas para terminar con este flagelo de la violencia y las extorsiones, el concejal sostuvo que "hay que trabajar codo a codo y empezar a darle respuestas de seguridad a toda la ciudad".Sobre qué les diría a los violentos que lo amenazan y a las autoridades que lo tienen que cuidar, sentenció: "A los violentos nada de lo que les diga los va a conmover, pero a las autoridades les diría que los villenses estamos cansados, que esperamos respuesta de los que nos tienen que cuidar, que ponga los huevitos donde tienen que ponerlos. No podemos permitir más que la gente se esté yendo de Gálvez o vendiendo sus casas porque están huyendo de la ciudad".Hasta el momento de la nota, ningún colega de los concejales se había comunicado con Nicolás, quien además comentó que no tuvo oportunidad de hablar con el intendente por este tema.