Es portero de la escuela y cursa con su hija para terminar el secundario

Un portero de una escuela en la localidad de Laboulaye, Córdoba, quiere terminar sus estudios y comparte aula con su hija. El hombre trabaja en el mantenimiento del establecimiento y este año se motivó para completar el secundario.

Miguel Rodríguez tiene 42 años y empezó a trabajar en 2021 como auxiliar en el Cenma “Antonio Sobral” de Laboulaye, en la provincia de Córdoba. Su camino y el de su hija se unieron la semana pasada con el comienzo de un nuevo ciclo lectivo: ambos empezaron a cursar el primer año.



Ahora, Miguel divide su jornada para realizar sus tareas laborales y tener tiempo para el estudio. Cuando termina sus tareas como portero, vuelve a su casa a comer, se baña y regresa a la escuela para cursar.

“Me generaba curiosidad todo lo que sentía que se hablaba y pensé ‘por qué yo no’. Entonces hablé con las docentes y les pregunté si trabajando yo podía estudiar, y me dijeron que sí. Este año me anoté y ocurrió que mi hija también se entusiasmó”, contó Miguel al diario Puntal de Río Cuarto.



“Soy el primero en llegar porque tengo que dejar todo listo, y el último en entrar al aula. También de irme del colegio. Porque una vez que se termina tipo 23.30 recién y se cierra el colegio me voy”.

El hombre de 42 años confía en poder terminar el secundario y más lo entusiasma tener a su hija de compañera de aula. “Nos acompañamos. Aunque recién estamos en los primeros días, seguro vamos a estudiar juntos. Y mi esposa (Lorena) está con ganas también de volver a estudiar”, resalta el hombre.

Los fines de semana, también Miguel es árbitro en la Liga Regional de Canals.