Advierten sobre los efectos de la sequía y su relación con futuros incendios

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) realizó su reunión mensual de Consejo Directivo en Federal. La misma coincidió con la 5ta. Feria y Concurso del Ternero organizada por la rural de la ciudad anfitriona. Delitos Rurales, legislación sobre fitosanitarios, Inmobiliario Rural y prevención de incendios, fueron parte de los temas abordados.



FARER, la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal, realizó su habitual encuentro donde se debaten y acuerdan las principales acciones en el marco de la lucha del sector.



La reunión tuvo como escenario las instalaciones de la Sociedad Rural de Federal y fue encabezada por el presidente de FARER, José Colombatto. Entre los temas expuestos, señaló que en la pasada semana mantuvo una charla con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, al que le solicitó urgencia para una reunión entre los representantes del Estado entrerriano y los delegados técnicos de las entidades agropecuarias a los efectos de contrastar los índices que las partes han elaborado en relación al porcentaje de aumento del Impuesto Inmobiliario Rural.



"Desde las rurales hemos dejado clara nuestra postura respecto de la cuestión impositiva en este marco de emergencia, posición que ha sido desestimada. En ese marco, al menos queremos discutir con el gobierno los índices que manejan para compararlos con los nuestros, así podremos acercarnos a parámetros lógicos y que tengan asidero", señaló Colombatto.



En otro orden, se desarrolló un análisis de situación de las islas del Paraná y Delta Entrerriano en relación a su estado luego de la sequía de casi dos años. "Las lagunas internas, antes repletas de agua, hoy han sido cubiertas de una profusa vegetación. Cuando lleguen las primeras heladas y se sequen se convertirán en un foco de posibles incendios mucho mayor al que conocíamos. Por eso urge estar atentos y dar parte a las autoridades para su prevención. En este sentido, en estos días estaremos notificando oficialmente a los Estados nacional y provincial sobre ello, para que después no los sorprenda la realidad con las consecuencias que todos conocemos", explicaron.



Sobre el mismo tema se agregó que "está legislado que un porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural debe ser destinado a lucha contra el fuego. Ello debiera traducirse en políticas y equipamiento, que en verdad no hemos observado, por lo que gestionaremos en los próximos días un encuentro con los responsables de las áreas involucradas a los efectos de que desarrollen como se ha venido invirtiendo todo eso dinero en las políticas públicas de lucha contra los incendios rurales", adelantaron.



Asimismo, durante la reunión se recibió la visita del director de Prevención de Delitos Rurales, Crio. My. Fabio Noya, en la búsqueda de continuar trabajando y aunando esfuerzos en pos de mayor seguridad para los productores.



Por otro lado, se dieron detalles de las gestiones y ayuda de las distintas rurales entrerrianas con los hermanos correntinos que han visto arder más de 1 millón de hectáreas. "Esta penosa realidad se ve aún más agravada por el hecho de que en gran parte pudo ser evitada. Mezquindades, revanchas políticas e ignorancia se han mezclado en esta catástrofe. No es la primera vez que un Estado ausente sólo atina a tirar pirotecnia verbal pero no prevé, ni invierte, ni soluciona nada. Nosotros ya nos hemos manifestado en relación al inoperante accionar del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pero ante un escenario ígneo que pueda repetirse en nuestra provincia, entendemos que es un acto de responsabilidad dejar asentada la realidad tal cual se presenta hoy", aseguraron.



Por último, se compartieron datos de la próxima campaña contra la brucelosis; al tiempo que se esbozó un panorama ante un nuevo anuncio del gobernador para el tratamiento de la ley de fitosanitarios en la provincia, ya que carecer de legislación para producir "conlleva perjuicios inmensos que no son sopesados por la política como debiera", resumieron desde FARER.