Se registran varios casos de influenza en Gualeguaychú y un paciente está grave

Desde el inicio de la pandemia de covid 19, en Argentina, la actividad de virus Influenza se mantuvo baja. Sin embargo, casi al final del 2021 a la fecha se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza H3N2.



Las jurisdicciones en las que se registró hasta el momento mayor número de muestras con resultado positivo para influenza son: provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires.



En lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú se han confirmado casos que se encuentran en vigilancia epidemiológica, y otros en seguimiento a la espera de evolución de síntomas. En tanto que habría un caso grave.



Desde comienzos de febrero, el coronavirus dio un respiro en esta ciudad del sur entrerriano. De hecho, en los últimos 14 días (del 13 al 26 de febrero) se registraron sólo 281 positivos en nuestra ciudad, según los datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, en el epílogo del mes del carnaval y en el inicio de marzo se empezaron a incrementar las consultas a los consultorios de Febriles del Hospital Centenario.



La novedad esta vez es que no se trata de un nuevo rebrote por una nueva cepa de Covid-19, ya que la amplia mayoría de los hisopados que se realizan dan negativos, sino que son casos que corresponden al virus de la gripe. “En Gualeguaychú estamos viendo muchos cuadros gripales no covid”, confirmaron desde el Hospital Centenario a diario El Día.



En este contexto, desde el efector aseguraron que “la cepa predominante que se está viendo en américa del norte y en el cono sur es la H3N2, no la H1N1 que es la famosa gripe A”, y adelantaron que “habrá que estar atentos a la vigilancia epidemiológica para detectar que cepa es la que está circulando, y fundamentalmente hacer hincapié en la campaña de vacunación de la gripe, más allá de continuar con la campaña anticovid”.



Además, hay un hombre internado en terapia intensiva, a quien se le tomó una muestra que se enviará al Instituto Malbrán para identificar que cepa de gripe es. Recomendaciones - Lavado frecuente de manos con agua y jabón



- Toser y estornudar con el pliegue del codo



- No compartir cubiertos ni vasos



- Lavar las superficies que tocan los enfermos con agua y detergente o jabón, o alcohol al 70%



- Ventilar los ambientes



- Las personas enfermas deberán permanecer en su domicilio, cumpliendo las medidas para evitar la transmisión y evitar acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos hasta la resolución del cuadro clínico.



- En cuanto al uso de barbijo, en la actual situación epidemiológica debe utilizarse según las recomendaciones vigentes (tapando nariz, boca y mentón y bien ajustado a la cara) Vacunación

La vacunación antigripal incorporada al Calendario Nacional a partir del año 2011 tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus Influenza en los grupos poblacionales de alto riesgo. La vacunación antigripal administrada en forma oportuna, según la situación epidemiológica es una medida preventiva sustancial para evitar el desarrollo de complicaciones relacionadas con la influenza.



La población objetivo comprende al personal de salud, personal estratégico, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días si no recibieron la vacuna durante el embarazo), niños de 6 a 24 meses, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y de 65 años o mayores.