Viajó por promesa de trabajo y vive un calvario, pero no abandona a sus perros

Ricardo llegó a Tandil desde Concordia por una oferta de trabajo que nunca existió y hoy vive un calvario: está en situación de calle junto a sus “tres soles”, como llama a sus perritos. Ahora, busca un lugar en donde permanecer junto a sus mascotas, mientras espera una posibilidad de trabajar en la ciudad bonaerense.“Le ofrecieron venir a Tandil prometiendo trabajo de parquero y se encontró con otra mentira. Ricardo está desesperado”, indicó Gabriela Pintore, una de las tandilenses que se acercó a la terminal de Ómnibus de la ciudad para ayudarlo y darle comida al hombre que busca un lugar en donde permanecer los próximos días.Actualmente Ricardo vive en la calle, acompañado por sus tres perritos, que lo acompañan y le dan apoyo en momentos en lo que todo parece ser más difícil. Su vínculo es tan fuerte que el jueves 3 de marzo le llegó una propuesta para ir a vivir a una residencia, pero al advertir que no aceptaban mascotas, declinó la propuesta.“Le ofrecieron una habitación para él, pero sin sus amados compañeros, a lo cual Ricardo se negó: ‘La familia no se abandona. Donde yo vaya van conmigo, no los abandono’. Por eso estamos en la búsqueda de una persona de buen corazón que pueda darle un trabajo seguro, y si se puede también un lugar aunque sea provisorio hasta que Ricardo y sus amados animalitos puedan tener su hogar propio”, enfatizó Gabriela. (7 Páginas)