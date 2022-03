Violación en grupo: abogado de los seis acusados pedirá que sean liberados

La defensa de los seis detenidos acusados por la violación grupal en el barrio porteño de Palermo señaló que este lunes pedirá “que los seis sean excarcelados”. El abogado Jorge Alfonso explicó que realizará la presentación para que sus defendidos accedan a ese beneficio, ya que considera que “no existe ningún tipo de riesgo procesal”, en la causa que lleva adelante el juez de instrucción Marcos Fernández.Además, el juez de instrucción tiene diez días hábiles para resolver si los procesa o no y, si junto con esa medida, impone la prisión preventiva.“Vamos a presentar la excarcelación porque no hay mérito, a entender de nuestra defensa, de que haya algún tipo de riesgo procesal, y tampoco se dan las pautas para que se la denieguen. No hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento de la investigación“, sostuvo el abogado defensor de los seis acusados.Por otro lado, Alfonso añadió: “Más allá de algunos aditamentos que ha manifestado el matrimonio de panaderos (en base a las amenazas que recibieron luego de haber intervenido) no hay elementos para que se puedan acreditar los riesgos procesales desde el punto de vista objetivo y por eso el lunes lo vamos a pedir ante el juzgado y el juez resolverá”.Alfonso se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, a cargo de la investigación, junto a la abogada Silvina Fernández Rosarno para hacerse cargo de la defensa de los seis detenidos: Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni, (20) y Franco Lykan (24).