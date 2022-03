La solidaridad no para: Corrientes recibió más donaciones enviadas desde Paraná

Los brutales incendios que en los últimos meses padeció Corrientes consumieron un millón de hectáreas, un 11 por ciento del territorio de la provincia. El arduo trabajo de los bomberos y las lluvias registradas en la última semana lograron apagar todos los focos de incendio, pero las consecuencias forestales, económicas y sociales permanecen en la vecina provincia.Si bien los focos de incendio ya fueron controlados, actualmente hay personal veterinario, brigadas y colaboradores intentando rescatar animales autóctonos. Las especies son curadas y trasladadas a lugares con “nichos ecológicos”, que no fueron afectados por el fuego.Por eso, la solidaridad no para: dotaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná viajaron a Corrientes este fin de semana para llevar donaciones que se recolectaron en la capital entrerriana.Agua, alimentos no perecederos, ropa y calzado fueron entregados a quienes continúan trabajando en la zona.Asimismo, recorrieron los lugares afectados por el fuego, que quedaron completamente destrozados.