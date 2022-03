Joven entrerriana hace carpetas con cartón y las regala a niños de bajo recursos

Hija de un padre pescador y cartonero, una entrerriana oriunda de Santa de Elena nunca dejó de perseguir sus sueños pese a no contar con los recursos económicos para concretarlos. Susy Barrientos, de 26 años, se recibió de una tecnicatura y actualmente cursa dos carreras, sin olvidarse de sus raíces.En tiempos libres, la joven confecciona carpetas con el cartón que suele traer su padre o encuentra afuera de algún comercio, para luego regalarlas a estudiantes que no pueden comprarlas; además, en su interior, les regala una frase alentando a seguir intentándolo y no abandonar la escuela.“A muchos no les alcanza poder comprar útiles. Comprendiendo la frustración de padres, yo más que nadie lo sé porque a mis viejos les paso cuando era niña, creo que fui la niña más pobre del mundo. A mí me faltaron útiles, pero nunca la esperanza y valentía de seguir estudiando. Hoy que puedo quiero ayudar”, expresó Barrientos aDesde su casa de barrio Villa Urquiza, en una esquina de barrancas mirando al Paraná, aseguró: “Siempre doné mis útiles y uniformes. Fue así como me surgió la idea de poder hacer carpetas y donarlas. Porque cuando yo iba al secundario, me confeccionaba las carpetas con cartón, como las estoy haciendo ahora. Las dejaba lindas y eso me daba gran aliento”. “Por eso pienso que también pueden ser acaricias para aquel o aquella niño/a que recibe esa carpeta”, destacó.“Nada me fue fácil, vengo de familia humilde y no me da vergüenza, orgullosa de mis viejos, hoy de a poco voy cumpliendo mis sueños y quizás los de ellos. Nada más hermoso que decirles que termine la secundaria o termine una carrera, ese día se lloraron todo y eso me sana el corazón, a tal punto que me siento feliz en estos pequeños actos”, agregó en profunda emoción.“Tengo 26 años, en 2015 terminé el secundario en la escuela pública N°9 Juan Bautista Azopardo, luego realicé la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola -Uader Sede Santa Elena- por el cual en este momento me encuentro realizando las pasantías. Mientras tanto me recibí -2021- en la Tecnicatura en PyMES, y este año me inscribí para el Profesorado de Educación Secundaria en Biología en el Instituto Superior Santa Elena, así que feliz por todo”, cerró Barrientos, quien en sus tiempos libres sigue dando esa pequeña motivación a pequeños estudiantes de nuestra ciudad.Los interesados en sumarse a la iniciativa, pueden donar aros de carpeta, plasticola, cartulina, hojas N°3, o para papel para forrar el cartón; o comunicarse directamente: 3437446776.“Sí alguien puede donarme los anillos, o materiales bienvenidos sea; hay mucho gurises que no tienen y a veces no me alcanza para comprar todo, no pido plata; solo los elementos”, aclaró.