Video aéreo muestra cómo volvió agrandarse una grieta en Diamante

Nuevas imágenes captadas este viernes muestran cómo cedió la tierra en Diamante y se profundizó la grieta que ya en octubre de 2018 había encendido las alarmas entre los vecinos de la zona. Se trata de la zona de calles José Hernández y Catamarca, a unas tres cuadras del Monumento al Cristo Pescador.

“Se abrió más”, se escucha decir a un niño que observa junto a otros la enorme grieta que se amplió en las últimas semanas como consecuencia de los deslizamientos de la barranca.Es que el movimiento parece haberse agravado y las grietas tomaron una mayor dimensión: en algunas zonas cedió parte del terreno y algunas las viviendas presentan grietas en sus paredes, lo que representa un peligro constante para quienes habitan dicho lugar.

“Por la calle ya no se puede pasar porque está muy abierta y nuestra casa está muy rajada. Hoy no pude terminar de tomar mate porque el piso hizo un estruendo”, contó aVioleta Pérez, una vecina. La mujer, que es paciente de riesgo por ser asmática, apuntó a la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de Diamante.“Somos tres familias, con niños pequeños, y hace una semana que no dormimos por la desesperación”, aseguró. “No nos dan soluciones. ¿Van a esperar a que nos vayamos abajo?”, se preguntó.Se recordará que en octubre de 2018 se produjo el primer "desplazamiento de uno de los bloques de la barranca" que se ubica en la zona donde se encuentra el Centro San Roque y el Cristo Pescador, distante a unas siete cuadras del casco histórico de la ciudad."El deslizamiento es un proceso de remoción en masa de un gran bloque que se desprendió de la barranca y se está deslizando hacia el río. Hubo un deslizamiento de unos cuatro metros. Las dimensiones de 70 a 80 metros, de la última revisión que realizamos comprende unos metros más al sur y otros al norte, unos bloques que se ven en las paredes de la barranca que están fisurados en los laterales de la fisura principal", había explicado el geólogo del Conicet, Javier Sofiantini, tras recorrer la zona afectada con Bomberos Voluntarios de la ciudad.