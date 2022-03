Santi Maratea lanzó una nueva colecta para viajar en un jet privado a Corrientes

Tras hacer una millonaria colecta para combatir los incendios en Corrientes,Y aunque es una actitud que suele tener cada vez que termina de reunir dinero con fines solidarios, esta vez el influencer sorprendió al momento de anunciar para qué usará sus pesos."Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra", comenzó a explicar a través de sus historias de Instagram junto a un mensaje que decía "no es caridad lo que hago".Y detalló: "Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije:"Defiendo mucho la idea de que el que ayuda no tiene porque ser pobre. La plata en este mundo es un poder. E instalar la idea del que bondadoso y el empático tiene que ser pobre es: 'el bondadoso y el empático no tiene que tener poder'", explicó.Y cerró:Luego, Maratea, siguió reflexionando al respecto y compartió más videos con sus seguidores en los que habla sobre las colectas que estuvo haciendo en el último tiempo.Cabe recordar que en febrero de 2021, el influencer logró reunir, en tiempo record, 2 millones de pesos con los que compró dos camionetas para una comunidad wichi en la provincia de Salta. Pidió una donación de 10 pesos y reunió el dinero en menos de 24 horas."Parece una pavada, porque esto es por Instagram y cada uno está en su casa y puede aportar algo, sin embargo el impacto que podemos tener es real y es muy fuerte y me emociona”, dijo en ese momento.Además, entre sus acciones solidarias, se destaca que logró comprar el medicamento más caro del mundo. También consiguió refugio a una elefante, entre otras."Estoy en modo más reflexivo en esta pasada que en otras, que me pongo más arrogante", comentó el viernes por la tarde en sus historias en Instagram, red social que utiliza para comunicarse con sus más de 3 millones de followers.Y continuó: "Una de mis reflexiones es que creo que parte de lo revolucionario de lo que yo hago en cuanto a las colectas es la transparencia en todo., señaló Maratea quien cobró mucha popularidad a raíz de sus acciones solidarias."En mi caso la transparencia es no empezar a fingir entonces, para que todos crean que soy de gran corazón, que yo no tengo ambiciones en un mundo que solamente te instala ambiciones en cada esquina a donde vas", expresó.Y se sinceró con sus seguidores sobre el modo en el que le gustaría vivir: "No quiero arrancar a fingir, para generar credibilidad, que a mí no me gustaría vivir cada tanto como en un videoclip de Bud Bunny. Eso es parte de la transparencia también"."Cómo voy a tener el día de mañana una ONG más grande que Google con 200 empleados, que todos cobren bien, tengan auto, vacaciones pagas, con 2 mangos, con un discurso de que lo que importa es la pobreza y no tener nada porque ´uno tiene que ser feliz sin nada´", se preguntó.Cabe destacar que Maratea ha hablado en varias oportunidades sobre su idea de formar una ONG para dedicarse de lleno a realizar acciones solidarias. "Ya estamos grandes, se necesita plata", finalizó.