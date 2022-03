Polémica en escuela que llevó pasistas de comparsa al acto de inicio de clases

Una polémica enorme se generó en Sumampa (provincia de Santiago del Estero), en donde el acto de apertura del ciclo lectivo 2022, de la escuela 982 contó con miembros de una comparsa como invitados especiales."A la escuela no nos dejan ingresar con short y ojotas, pero sí traen a bailarines con poca ropa a un lugar donde hay principalmente, niños", reclamaron grupos de padres.Incluso, otros se quejaron en las redes de que no recibieron los papeles de inscripción, aduciendo que el personal se encontraba ocupado, pero en las fotos se puede ver a las docentes posando con las bailarinas y con antifaces.Ante las repercusiones, la directora del establecimiento, de apellido Quiroga, realizó su descargo asegurando que se encuentra de licencia, esperando su jubilación y que al frente del establecimiento está un profesor de apellido Soria.Una polémica enorme se generó en Sumampa, en donde el acto de apertura del ciclo lectivo 2022 de la escuela 982 contó con miembros de una comparsa como invitados especiales.Incluso, otros se quejaron en las redes de que no recibieron los papeles de inscripción, aduciendo que el personal se encontraba ocupado, pero en las fotos se puede ver a las docentes posando con las bailarinas y con antifaces.Ante las repercusiones, la directora del establecimiento, de apellido Quiroga, realizó su descargo asegurando que se encuentra de licencia, esperando su jubilación y que al frente del establecimiento está un profesor de apellido Soria. Fuente: (ElLiberal)