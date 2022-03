Le explotó el celular mientras lo cargaba y la despertó “el olor a humo”

Foto 1/2 Foto 2/2

Belén Bertero vivió un episodio que la asustó mucho en plena madrugada: su teléfono celular explotó mientras ella dormía y el aparato se estaba cargando enchufado a la red de electricidad. “Me despertó el fuerte olor a humo”, confió.



“Todas las noches duermo con el teléfono cargándose, porque la madrugada es el único momento que por mi trabajo puedo dejar de usarlo”, agregó.



“Lo puse a cargar como todas las noches y puse la alarma a las 5.50, como hago siempre. No noté nada que me hiciera sospechar que el teléfono pudiera tener un desperfecto”, relató luego.



Alrededor de las 3.30 de la madrugada de este jueves, un fuerte olor a quemado y a humo la despertó. “En un momento pensé que era un sueño, pero después le comenté a mi marido que había visto chispas como de una soldadora y él también vio lo mismo”.



El aparato y la funda quedaron destruidos por el fuego. Belén detalló que el celular es marca Xiaomi y que lo compró “hace más o menos dos años, pero siempre funcionó muy bien”



“Casi todas las noches dejo el teléfono en el piso de la habitación, pero esta vez lo dejé sobre la mesita de luz, arriba de unas fotos de mis hijos que me habían traído durante el día, que se chamuscaron un poquito”, dijo luego.



“Fui a cambiar el aparato y todos me pedían que les mostrara el celular porque no lo podían creer, pensaban que eso solo se podía ver en los videos que se suben a Youtube”, dijo y para finalizar aconsejó: “No duerman con el teléfono enchufado”. (Rosario 3)