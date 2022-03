Viajó a Corrientes a dedo para combatir incendios y sufrió en robo en su casa

Foto 1/2 Foto 2/2

Cristian Solera viajó a dedo como voluntario para combatir los incendios en Corrientes, sin embargo, la alegría por haber ayudado se tiñó de impotencia cuando llegó a su casa y descubrió que una banda de ladrones entró y le robó todo.



"Es lamentable que pasen estas cosas. Volver a apostar por tu país y nuevamente sentir esa decepción. Me duele mucho que la Argentina esté tan mal", escribió el joven en un posteo en Facebook.



Solera, de 30 años, había viajado el martes pasado a Corrientes, donde prestó ayuda con su drone: "Tomaba imágenes y daba las coordenadas de donde estaban los focos de incendios. Allá hasta me hicieron un reconocimiento por mi ayuda", contó.



Sin embargo, el último sábado, la vivienda donde vive en la localidad de Pocito, en la provincia de San Juan, fue violentada por cuatro delincuentes que llegaron en dos motos e hicieron un boquete en el alambrado perimetral. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.



"Cuando uno llega lo que quiere es abrazar a su familia, comerse un asado, contar lo que vivió. Yo me encontré con mi vieja llorando y con Valentino (su hijo de 6 años) preguntándome por qué ahora la casa está fea", relató Solera a Diario de Cuyo.



El ataque ocurrió en una propiedad que el joven había refaccionado para ofrecerla en alquiler a turistas. Si bien los ladrones no lograron acceder al interior de la construcción, robaron la bomba de la pileta, cortaron los cables y se llevaron unas 10 lámparas que la víctima había instalado en un pasillo de acceso a la casa. Además, desenterraron cables del tendido eléctrico y arrancaron una tela que recubría el alambrado perimetral, entre otros daños. "He perdido, tranquilamente, más de 150 lucas. A eso hay que sumarle que ahora me pierdo de alquilar hasta arreglar todo. Iba a venir una gente de Córdoba y les tuve que cancelar", se lamentó.



Durante su misión en la provincia asolada por los incendios, el joven estuvo ofreciendo ayuda en el Parque Nacional Iberá, y también trabajó con un grupo de veterinarios rescatistas en la ciudad de Mercedes.



Sin embargo, esa alegría por colaborar se vio opacada por los maleantes que ya le quitaron las ganas de quedarse en el país: "Estuve trabajando en el exterior para invertir y establecerme acá, pero ahora me quiero ir. Yo en la Argentina no gasto ni un centavo más", concluyó, según publicó TN.