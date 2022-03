No se registra demanda para test covid en Clínica Escolar de Paraná

A diferencia de meses anteriores, en las últimas semanas disminuyó notablemente la demanda de testeos para covid en efectores de salud de Entre Ríos. Particularmente, desde la Clínica Escolar de Paraná informaron a Elonce que “no se registran pedidos de test covid”.



“El panorama es muy distinto al que se vivía en los primeros días de febrero, cuando se formaban largas colas de personas esperando para testearse”, indicó la titular de la Clínica Escolar, Claudia Deiloff, a Elonce.



En sintonía con esto, detalló que “el viernes se acercaron sólo siete personas para pedir un test covid y el miércoles no vino nadie”.



Cabe destacar que sólo se realizan hisopados a:



-Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.

-Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo - con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles).

-Personal de Salud.

-Embarazadas (independientemente de la semana de gestación).

-Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección de

Epidemiología).