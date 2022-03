Es ucraniano, vive en Santa Fe y quiere viajar a su país a “defender la patria”

Eugenio Ikan llegó a Argentina, desde Ucrania, en 2001 con su papá y su hermano. Vive en Santa Fe, es dueño de un kiosco. Tiene a su familia en Ucrania. Antes de afincarse en la vecina provincia vivó en Buenos Aires y en Bariloche.



Contó en Buenas Noches que el año pasado su padre se quedó sin trabajo y volvió a su país natal. El hombre, según detalló Ikan, “se unió a las fuerzas ciudadanas; está defendiendo la patria”.



Eugenio Ikan, en Ucrania vivía en la ciudad fronteriza con Rusia, Jarkov.



Dijo que “no hay forma de salir de la ciudad, porque los bombardeos no son solo dentro de la misma, sino también en rutas, en pueblos cercanos. Las batallas se están dando a lo largo y a lo ancho de todo el país”.



“No paran los bombardeos, estoy siempre con Telegram, siguiendo las noticias de mi ciudad, del país entero”, afirmó.



Manifestó su deseo de viajar a su país. “Estamos hablando con la embajada ucraniana en estos momentos, somos varias personas que queremos viajar. Estamos buscando que la embajada ponga un vuelo chárter para llevarnos a ayudar. Ayer el presidente Zelensky pidió a los voluntarios del mundo entero que vayan a ayudar. No es solo agarrar un rifle y salir a defender, sino que también necesitan choferes, gente para todo tipo de trabajo. Queremos ir a ayudar al pueblo ucraniano”, puso relevancia.



Indicó que en 2001, cuando llegó a Argentina “vi lo que sucedió en los sucesos en este país, y pensé que esto era una revolución, me preguntaba ¿qué está pasando acá?, peleas de policías con manifestantes, me pareció demasiado. Eso fue lo más parecido a una situación dramática”.



“Lo que está pasando ahora en Ucrania es una verdadera catástrofe, están lanzando misiles contra centros residenciales, jardines, escuelas, hospitales. Ayer lanzaron un cohete sobre la municipalidad de mi ciudad”, analizó.



Respecto de lo que se vive en su país, relató: “Las mujeres protegen a los chicos, hace siete días que están en sótanos; quieren escaparse de la zona. Los hombres se alistan, agarran las armas y empiezan a defender la Patria. Desde que empezó la guerra las tropas rusas no han podido avanzar prácticamente nada y eso que nuestra ciudad está a siete km de la frontera. Todos los ataques que llegan son aéreos, desde el territorio ruso”.



“En Jarkov el 95 % de la población habla ruso. Tenemos familiares que viven en Rusia y en Bielorrusia. Desde Rusia dicen que vinieron a liberarnos, nosotros no necesitamos esa liberación; queremos vivir tranquilos, con nuestra democracia, no necesitamos ayuda de nadie”, dijo además.



Para Ikan “no es una guerra de Rusia contra Ucrania, en realidad es una guerra personal entre el señor Putin contra el pueblo ucraniano. Él, (Putin) sigue llamando al a separación de la URSS, como la gran catástrofe del S XX, ha quedado dolido. Desde ese momento empezó a ‘plantar’ sus políticos dentro de la política ucraniana. Hasta 2014 tuvimos un presidente que fue puesto por Putin, que fue derrocado y se fue a Bielorrusia”.



“Los rusos pensaron que entrando a Ucrania los iban a recibir con flores, que iba a pasar lo mismo que en 2014 cuando ellos anexaron Crimea, y no fue así: el pueblo ucraniano los recibió con bombas molotov”, dijo.



De la misma manera, agregó: “Tenemos un país soberano y democrático, estamos defendiendo lo nuestro”.



