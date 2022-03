El chico que hacía la tarea en la peatonal, comenzó el secundario en una técnica

Un nuevo capítulo en la historia de Ángelo, el niño que estudiaba en la peatonal de Córdoba mientras sus papas trabajaban. Gracias a una beca de Renault Argentina ahora pude continuar sus estudios en un Instituto técnico que tiene la fábrica en el barrio Santa Isabel para cumplir sus sueños.La historia de Ángelo Barrera se hizo conocida cuando en 2019 cuando se viralizó una foto de él estudiando en el centro de Córdoba. En ese entonces, tenía tan solo 12 años y ya daba el ejemplo de que con sacrificio y dedicación.“Estudien, estudien, estudien”, fue el mensaje de Ángelo que sueña con ser mecánico y pudo conocer la fábrica de autos de Renault. El adolescente contó acómo fueron sus primeros días en la nueva escuela.“Estoy muy bien, contento de estar acá. Este es mi sueño y el de mis padres. Ahora comencé con cuarto. Voy a estudiar a full, no soy un chico 10 pero acá si voy a salir 10. Quiero aprovechar las oportunidades que me han dado y no desaprovecharlas”, aseguró emocionado.Y agregó sobre las instalaciones del Instituto técnico: “Fue de un cambio total porque de estudiar en el centro entré a un paraíso. Es inmenso y salís con un gran título así que muy contento”. En ese sentido, el adolescente explicó que su papá le hubiera gustado tener estudios, pero no pudo: “la luchó mucho y ahora tiene frutos y no lo pienso defraudar”.A su vez, el director de la institución, Eduardo Cazzenave también mostró su alegría de tenerlo: “Tiene toda la actitud y las ganas, lo vamos a ayudar. Es emocionante tener alguien que tenga tantas ganas de aprender”.