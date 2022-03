Un asteroide "potencialmente peligroso" pasará cerca de la Tierra este viernes

Foto 1/2 Foto 2/2 Clasificado como 138971, el bólido pasará relativamente cerca el 4 de marzo

¿Qué tan peligroso es?

De acuerdo con la Nasa, el 138971 (2001 CB21) es un pequeño asteroide cuya órbita cruza la órbita de la Tierra. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense (JPL) lo tiene clasificado como un "asteroide potencialmente peligroso" debido a sus pasos cercanos previstos con la Tierra.



Para el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa, esta clasificación se define en función de parámetros que miden el potencial del asteroide para realizar acercamientos amenazantes a la Tierra. Es decir, los asteroides que no pueden acercarse a la Tierra más de 0,05 au (aproximadamente 7'480.000 km) o que tienen menos de 140 m de diámetro no se consideran PHA (Potentially Hazardous Asteroids).



Para el caso del asteroide 2001 CB21, este orbita alrededor del sol cada 384 días. Según su brillo y la forma en que refleja la luz, se estima que probablemente tenga entre 0,560 y 1.253 kilómetros de diámetro, lo que lo hace más grande que alrededor del 97 % de los asteroides, pero pequeño en comparación con los asteroides grandes.



Aun así, cumple con los parámetros para ser considerado como potencialmente peligroso por la Nasa, que monitorea los objetos cercanos a la Tierra. De hecho, acuerdo con spacereference.org, sitio web que recopila información de la Nasa sobre asteroides, este es comparable en tamaño al puente Golden Gate.



Sin embargo, la órbita de 2001 CB21 está a 0,02 AU (casi tres millones de kilómetros) de la órbita de la Tierra en su punto más cercano. Para la Nasa es motivo de cuidado, de acuerdo a su clasificación como potencialmente peligroso, pero esto significa que hay un amplio espacio entre este asteroide y nuestro planeta en todo momento.



Este viernes 4 de marzo este asteroide tendrá uno de sus 21 acercamientos cercanos previstos en las próximas décadas. Pasará a una distancia casi cinco millones de kilómetros, a una velocidad de 12 kilómetros por segundo. Después de esto tendremos que esperar hasta el 29 de septiembre de 2026 para otro acercamiento, aunque en esta ocasión pasará a unos ocho millones de kilómetros.



Si quiere seguir el acercamiento del próximo viernes, el sitio web de The Virtual Telescope Project prepara un evento en que seguirá el paso del asteroide 2001 CB21, según publicó El Tiempo.