UPD: Salud insta a los adultos a prevenir la ingesta de alcohol en menores

Atendiendo a que el inicio del ciclo lectivo suele estar precedido por los festejos de los estudiantes secundarios con motivo del último primer día de clases, en los que es habitual el consumo de bebidas alcohólicas, el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de que los adultos no avalen las prácticas riesgosas, pero sí informen y acompañen a los jóvenes en el resguardo de su bienestar.Además, es fundamental contar con el compromiso de instituciones y comerciantes para cuidar a los jóvenes ante la posible ingesta nociva de ese tipo de productos. En tal sentido, se recuerda que en nuestro país rige la Ley Nacional 24.788, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.El director general de Salud Mental, Carlos Berbara, subrayó: “Los menores de 18 años no están preparados ni física ni psicológicamente para beber alcohol y cualquier tipo de ingesta, moderada o abusiva, puede conllevar a prácticas de riesgo y accidentes”.En este sentido, el funcionario manifestó que desde la cartera sanitaria se observan con preocupación las prácticas vinculadas al consumo en adolescentes como las del Último Primer Día de Clases (UPD). “Que tantos jóvenes menores de 18 tengan acceso a estos productos, a los cuales por ley no deberían acceder, nos debería interpelar a los adultos (padres, tutores, comerciantes), respecto de qué rol cumplimos para que esto se dé; ya que por acción u omisión estamos avalando estas prácticas riesgosas”, manifestó el funcionario.-El cuerpo está en crecimiento y es más vulnerable a sus efectos.-El alcohol afecta el rendimiento en los estudios porque altera la capacidad de atención y concentración.-En el caso de quienes practican deportes, su consumo baja la capacidad física y aumenta el riesgo de lesiones.-Aumenta el riesgo de dependencia en la edad adulta.-Alimentate bien antes de hacerlo.-Las bebidas alcohólicas generan cambios, tanto en el organismo como también en el comportamiento de cada persona.-El alcohol deshidrata, por eso es importante tomar agua al mismo tiempo.Centros de Salud; Centros Integradores Comunitarios (CIC); hospitales generales y otros dispositivos sanitarios; y a ser atendido sin discriminación y con el máximo respeto.