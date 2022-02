Cancillería confirmó que 32 argentinos lograron salir de Ucrania

Cinco familias argentinas y sus bebés ya están en Polonia

La directora general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ana Laura Cachaza, confirmó hoy que 32 personas pudieron salir de Ucrania en coordinación con la red consular argentina."Hasta ahora salieron 32 personas en coordinación con la red consular argentina en la región. Treinta de ellos son argentinos con sus familiares ucranianos y a ellos se suma un paraguayo que salió por Rumania a través de una cooperación consular con Paraguay, que no tienen representación allí, y un chileno que llegó ayer a Hungría en coordinación con nuestra embajada", precisó la funcionaria en diálogo con Radio 10.En ese sentido, Cachaza advirtió que la información sobre los argentinos que todavía permanecen en Ucrania "es muy dinámica y va variando", pero estimó, en función de números confirmados días atrás, que aún quedarían cerca de 90 argentinos en territorio ucraniano.No obstante, señaló que "puede que haya más y que todavía no se hayan contactado con nosotros".En tanto, la funcionaria aseguró que las cinco familias argentinas y sus bebés nacidos por vientres subrogados que lograron llegar a Polonia se encuentran "contenidos y en contacto permanente" con las autoridades del consulado y ya están coordinando su salida "con los vuelos que tenían previstos para regresar a la Argentina"."Cuando salieron, estuvieron en un pueblito cerca de la frontera en Polonia contenidos por la embajadora y por el cónsul. Pudieron descansar en un hotel y, desde ahí, tranquilos organizar su salida a través del aeropuerto. En todo momento están recibiendo la asistencia consular que necesitan", subrayó Cachaza."Una vez que salió e hicimos las coordinaciones con nuestras embajadas y los cónsules, no tengo en claro dónde se dirigieron", completó.Este domingo 27 de febrero, cinco familias y sus hijos recién nacidos pudieron ingresar a territorio polaco para poder retornar a nuestro país, luego de un complejo operativo coordinado por las embajadas argentinas en Ucrania y Polonia, que se extendió por cerca de 23 horas.Este trabajo fue posible a través de la coordinación permanente entre las representaciones diplomáticas nacionales en ambos países, como así también por la colaboración de autoridades migratorias locales. También otra familia de tres integrantes con residentes argentinos ha logrado cruzar las fronteras hacia Polonia hoy.En ese sentido, las embajadoras Elena Mikusinski y Ana María Ramírez, junto a funcionarios diplomáticos y empleados locales, trabajaron permanentemente durante todo el periplo desde de la salida de Kiev hacia Polonia, lo que permitió que las cinco familias con sus bebés pudieran evitar gran parte de las largas esperas suscitadas por el desplazamiento masivo de personas hacia las fronteras, facilitando el traslado hacia territorio polaco.La salida pudo concretarse gracias a que la embajadora argentina en Polonia, con vehículos oficiales, se dirigió a la frontera con Ucrania, cruzó del lado ucraniano, cambiando de vehículo a las familias, acompañándolos en todos los trámites migratorios con las autoridades ucranianas para la salida, y polacas para el ingreso, autoridades a las que la Argentina quiere expresar el mayor agradecimiento: el Coronel Leszek Szurmacz del puesto de frontera Hrebenne y el Major Mykola Naholuk del puesto Rava Ruska.Cabe recordar que estas familias llegaron a Kiev en el último mes debido al nacimiento de sus hijos y que, debido al cierre del espacio aéreo ucraniano, estaban alojados desde el lunes en la residencia argentina en Kiev en una zona más segura, para proteger su integridad.La Cancillería quiere reiterar a los connacionales que se encuentren en territorio ucraniano que es fundamental saber en dónde se encuentran para poder asistirlos de la mejor manera, por lo cual se les solicita puedan mantener abierto un canal de comunicación tanto con la Embajada, a través de los canales habituales, como con la casilla habilitada por la Cancillería a tal efecto: [email protected]