Buscan a dos jóvenes: Uno desapareció en lago Salto Grande y otro en río Uruguay

Santa Ana

Dos hombres están siendo intensamente buscados por personal de Prefectura y Policía. Uno de ellos desapareció en las aguas del Lago Salto Grande, en Concordia, mientras que el otro en el río Uruguay, en la localidad de Santa Ana, departamento Federación.El Prefecto Alejandro Linares, Jefe de Prefectura Salto Grande, explicó aque el primer caso ocurrió en "una playa que no está habilitada. Nos informaron que una persona desapareció en el agua. Desplegamos personal terrestre y fluvial para encontrarlo"."El cuñado de la víctima dijo que el el joven, de 29 años, se metió al agua, en la Península Soler, y no pudo salir. Según indica esta persona, su familiar desapareció a 10 metros de la costa. Allí las profundidades varían entre cuatro y seis metros", manifestó.Contó que "nos dijeron que el turista se metió a rescatar a unos jóvenes, pero ellos pudieron salir y él no. Guardavidas también están colaborando en la zona. Hay que esperar y seguir buscando". El desaparecido es oriundo de Buenos Aires.Otro hecho de similares características ocurrió en horas de la tarde de este domingo en el río Uruguay, en la localidad de Santa Ana, departamento Federación.Un joven, que sería oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y tendría 30 años, pasó nadando el boyado y desapareció en el agua. Es intensamente buscado por la Policía y Prefectura.