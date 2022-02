Tras 19 días de búsqueda hallaron a Betiana Rossi: qué dijo su hermano

Policiales Lo que explicó Betiana Rossi sobre los motivos por los que se fue de su casa

Su hermano Martín dialogó contras la aparición y sostuvo: "Estoy temblando, estoy feliz. Yo les voy a informar todo, denme tiempo para encontrarme con ella. Yo lo sentía que estaba viva"."De corazón gracias a todos", expresó el hermano que no dejó de repetir la felicidad que siente por la aparición de Betiana. "Siempre tuvimos esperanza. Yo creo en Dios, me lo decía el corazón y no me equivoqué".La mujer fue hallada en unas cabañas en construcción ubicadas en un camino interisleño, cerca del puerto de Escobar, luego del llamado de una persona que alertó que una mujer que no conocía se refugiaba en el lugar.