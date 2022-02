Feliciano transitó con éxito, nueva noche de su Fiesta Provincial del Ternero

Espectáculos Mario Pereyra puso a cantar y bailar a todos en la Fiesta del Ternero

Shows musicales

Video: Antonio Tarragó Ros brilló en Feliciano

Espectáculos Tarragó Ros deslumbró en la Fiesta Provincial del Ternero de Feliciano

Los testimonios

Video: A puro Folclore, Feliciano transita una nueva noche de su Fiesta Provincial

Fogones familiares

Elección de los Embajadores Culturales

El entrerriano que inspiró a Horacio Guaraní

La grilla de artistas

Seguí la transmisión en vivo

Feliciano transitó una nueva noche este sábado, de la edición 48º de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano. Antonio Tarragó Ros, Los Alonsitos y el gran cierre con Los del Fuego, además de la elección de los Embajadores de la Fiesta, coronaron otra de las jornadas en donde la tradición y la alegría por la exaltación de las costumbres, hicieron disfrutar a público y televidentes.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Sobre el escenario Lázaro Blanco, se presentaron Cantares de mi Entre Ríos; El Gurí Molina; Lu Irigoyen; Las Voces de Feliciano; Yuyo Gonzalo; Ballet Ñe-á; Biguá; Antonio Tarragó Ros; Diableros Jujeños; Los Alonsitos y Los del Fuego.El artista hizo un repaso por las canciones de su repertorio y regaló algunas anécdotas al público felicianero.. Y junto a Roberto Romani rememoraron versos de Borges, charlas con Atahualpa y algunos momentos que compartieron.“Hace dos semanas atrás, el 19 de febrero, se inauguró el festival con una bailanta y prendimos los fogones; desde entonces venimos haciendo pizza a la parrilla, locro, de todo un poco”, contó uno de los hombres a cargo del fogón felicianero.“Mi pueblo es Feliciano y todos los años volvemos a compartir en familia; quería volver para encontrarlos a todos con salud”, aseguró a Elonce un hombre radicado en Monte Grande.“Feliciano es mi lugar, el lugar donde uno nace no se olvida”, sentenció una mujer radicada en Paraná, pero que regresaba a su tierra para vivir una nueva edición del festival.“Desde que empezó la fiesta vengo todos los años porque para nosotros es una gran emoción; venimos todas las noches desde temprano para poder ubicarnos en un buen lugar”, comentó otro vecino de esa localidad del norte entrerriano.“Venimos todos los años, excepto dos veces en las que mi viejo estuvo enfermo, porque este festival es tan nuestro”, remarcó una vecina.“Venimos a disfrutar, a bailar y a comer cosas ricas”, ponderó una mujer de San Jaime. “Hace años que vengo a esta fiesta, por la pandemia no pudimos, pero ahora me instalo durante las tres noches”, sentenció.Los tradicionales quinchos para los fogones, quizás uno de los distintivos más característicos de este festival del norte entrerriano, encendieron el fuego hace varios días. “Esta es nuestra novena noche de fogón y no se para hasta el domingo”, aseguro auno de los jóvenes que participaba del espacio El Federal.“Todos los años, cada familia tiene un espacio y la idea es poder compartir y mostrar la tradición de esta zona, llevarla del campo a la ciudad. Si bien muchos de nosotros somos de acá, mostramos lo que somos y lo que hacemos: imitamos un quincho antiguo”, explicó en relación a la iniciativa. De hecho, contó que con El Federal fueron sido campeones y subcampeones del concurso.“Hace 15 días comenzamos a armar el quincho, y hay todo un folclore de venir todos los días a hacer algo mientras se comparte un asadito con familia y amigos”, remarcó mientras asaba un cordero a la estaca. Otras de las esquisiteses que compartieron fueron estofado de pollo y asado con cuero noche, y estaban previsto preparar pollo al disco, pizza y empanadas para las jornadas siguientes.“Esta fiesta no es solo un fenómeno cultural, sino también es social y de amistad, porque no se vive en otro lugar; es único en la provincia y reconfortable porque hace bien”, ponderó una mujer.Nelson Federico Caemena, un peón rural de 40 años; y María Belén Leguizamón, de 36 años y profesora de Educación Especial y Danzas Folclóricas, son los nuevos Embajadores Culturales de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano; son oriundos de paraje La Hierra y se habían postulado en representación de San José de Feliciano.Los embajadores tienen como objetivo representar al evento teniendo en claro las costumbres, tradiciones e idiosincrasia de la ciudad, como también hacer conocer, difundir y promover el acervo cultural de Feliciano en la región, en la provincia y el país.“Nos gusta el baile y cuando nos decidimos a presentarnos dijimos: `Vamos a tratar de defendernos con lo nuestro, el baile, que es lo que sabemos hacer´”, contó Caemena a“A nosotros nos une el baile y al enterarnos de la elección de los embajadores, decidimos participar”, completó Leguizamón.En la oportunidad, ambos coincidieron con respecto a que la de la Feliciano “es la fiesta que más conserva las tradiciones, por los fogones, la jineteada y el desfile, además de los artesanos y la cartelera de artistas”.“Por las Costas Entrerrianas”, es un tema que compuso Horacio Guaraní durante su paso por nuestra provincia. Lo que no muchos saben es que ese tema está inspirado en la amistad que entabló el gran folclorista con un entrerriano oriundo de La Paz: Yoyi.El paceño, que tiene una empresa de transportes, le contó aque conoció a Guaraní cuando éste había amarrado su barco en el puerto y solicitó que le consiguieran un taxi para ir al mercado. “Fui hasta allá y le dejé un auto para que se mueva dentro de la ciudad”, rememoró.Según su relato, el músico le pidió que subiera al barco para darle las gracias y en retribución, lo invitó a cenar un pavo que él mismo iba a hornear. Yoyi contó que asistió con su esposa, Claudia, a quien también Guaraní nombra en su canción, y que al momento de cortar el pavo, no tenían tijera de trincha.“Al día siguiente, le regalé una tijera de trincha y le agrego una estrofa que había leído en un libro: `No me digas señor ni don ni nada que me pueda suponer mejor que alguno, solo dime amigo o hermano y no me niegues si crees que merezco tu salud´”, reveló el paceño.Desde entonces, se forjó una gran amistad entre Guaraní y el entrerriano oriundo de La Paz. “Yo lo llevaba a las actuaciones, que fueron miles. Y en una de esas, él ya iba tarareando la canción. Pidió papel y lápiz y la escribió, después la grabó”, sintetizó al revelar que aun atesora esos elementos.Yoyi fue nombrado por Yuyo González durante su presentación en el escenario Lázaro Blanco del Festival.Guido CerriSoledad y Azul JacquemainPadularrosa RomeroOrlando Vera CruzGrupo ArandúFrancisco BenítezSorteo Bono ContribuciónPajarito Silvestry y su grupo EnramadaProyecto ZetaAgapornis

Más imágenes