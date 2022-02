“Fue un milagro”, aseguró el camionero entrerriano accidentado en Chile

Sociedad Se recupera camionero entrerriano accidentado en Chile y descartan trasladarlo

“Fue un milagro que por suerte la puedo contar”, aseguró el entrerriano que había desbarrancado con su camión en una ruta de alta montaña en la provincia de Calama, en el norte de Chile, el viernes 18.Marcelo Abreo aseguró que cuando se percató que el camión se había quedado sin frenos -sobre la ruta en descenso- vio que delante suyo había varios vehículos, entre estos, un auto en el que viajaba una familia. En ese momento extremo, resolvió pasarlos a todos por la mano izquierda e intentar un accidente provocado que evitara una tragedia en caso de que colisionara contra otro rodado. Así fue que cayó desde 20 metros: salvó su vida milagrosamente y la del resto de los viajeros.“En este momento estoy en el hospital de Atacama. Mejorando favorablemente, más rápido de lo que los médicos esperaban. Ya están programando la próxima cirugía para dentro de diez días”, contó Abreo aEl trabajador del volante, recientemente, cumplió 50 años y espera ser trasladado a Gualeguaychú en algunas semanas.Y continuó: “Una vez que pasé al brasilero, me agarré del barral de la puerta y del volante. Uno no lo piensa, son segundos en los que te tenés que plantear que te vas. No sabés si está mal o está bien… Tenés que hacer lo correcto”.Ante una consulta, el camionero de Gualeguaychú manifestó que “la empresa todavía no se comunicó”. “Mis parientes de Chile se acercaron y son los que me acercaron los medicamentos y las cosas que necesito”, comentó.“Cuando el camión cae, los de la ambulancia dicen: `acá no hay sobrevivientes´. Así que empecé a pedir ayuda. Le dije a la mujer todos los síntomas que tenía. Fui consciente de todo. Lo único que pregunté es si alguno de los otros había sufrido alguna herida. Elegí las nueves vidas”.“Los carabineros venían a buscar un cuerpo y yo ya estaba en el hospital. Todo intubado pero vivo”, sentenció.