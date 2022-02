La experiencia de entrerriana que estudió a pingüinos durante meses en Antártida

Ailén Solanas, licenciada en Biología con orientación en Ecología, vivió en la Antártida durante 2 meses. Comentó a La Pirámide cómo fue su experiencia y los estudios que realizó con los pingüinos.La uruguayense comentó que "mi estadía en base Marambio fueron dos meses desde el 3 de noviembre al 6 de enero. Previamente todas las personas que fuimos, que éramos alrededor de unas 80realizamos una cuarentena obligatoria de 17 días en Campo de Mayo donde no podíamos tener contacto con nadie fuera de la burbuja. Así que después de tres hisopados negativos, volamos a Río Gallegos y de allí a la Antártida".Solanas explicó que su trabajo consistía en monitorear el ecosistema. "Este programa es desarrollado por la comisión para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos y tiene como objetivo estudiar los parámetros reproductivos y tróficos de tres especies de pingüinos, Adelia (Pygoscelis adeliae), Barbijo (Pygoscelis antarcticus) y Papúa (Pygoscelis papua)", relató.ya que son animales muy sensibles a los cambios ambientales, es decir,. Además, porque existe la pesca comercial de krill, que es su fuente alimentación", indicó.La bióloga explicó que " todos los años se toman en el propio terreno estos datos, entre los meses de septiembre y febrero, para compararlos con los datos de los años anteriores. Se busca detectar alguna variación, para poder distinguir si se debe a la acción humana, como por ejemplo: si hay superposición de las áreas de pesca comercial de krill, o si se debe a una variabilidad ambiental, como por ejemplo al cambio climático. Este monitoreo físico se hace durante el resto del año, porque hay instaladas cámaras trampa, las cuáles toman fotos y brindan información extra de las condiciones ambientales"."En la Base Marambio trabajan principalmente con pingüino Adelia y para poder llegar a su habitad debían caminar 8 km aproximadamente todos los días hasta llegar a la pingüinera. Lo que me sorprendió fue las condiciones climáticas que son muy variables, había mañanas con mucha nieve acumulada y al mediodía se derretía formando mucho barro", remarcó.En cuanto a su experiencia personal, indicó que tuvo que pasar las fiestas lejos de su familia, que fue un reto la convivencia con 80 personas, las cuales están todas predispuestas a que funcione. Consultada si volvería a tener nuevamente esta experiencia dijo que "me quedaría un año también si pudiera hacerlo". (Fuente: