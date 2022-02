Veterinarios de Paraná llegaron a Corrientes y comienzan a trabajar con animales

Los gestos solidarios se multiplican y un grupo de veterinarios de Paraná llegaron a Corrientes para curar a los animales afectados. Arribaron a la ciudad de Mercedes este miércoles, dejaron las donaciones que recolectaron en el refugio municipal y comenzaron a armar kits para atender a los animales.Este jueves, se trasladaron al refugio donde se encuentran las brigadas de bomberos y donde hacen base los veterinarios. Natalia, Marcela y José, dialogaron cony contaron cómo se organizan.“Comenzamos con la coordinación y el trabajo en los lugares donde se encuentran activos los fuegos. Estamos organizando protocolos y el material que se va a utilizar. Además, estamos realizando un relevamiento de las zonas y animales afectados”, expresó a Elonce Natalia.Según comentó muchos especialistas y vecinos se acercaron a colaborar con la causa. Continuamente realizan un recambio de colegas. “Recién ahora vamos a entrar a los lugares, para ver y buscar los animales que se van desplazando en busca de agua. Mientras haya fuego, no se puede hacer nada, solo intentar que las especies que salen asustadas, no se lastimen y no vuelvan a los incendios”, explicó Marcela, otra veterinaria.“Las personas tienen que trabajar en conjunto con los veterinarios de Catástrofe para decidir venir o no. Esto recién empieza y queda un largo tiempo para ayudar. No tenemos que entorpecer el trabajo, hay que colaborar con las personas y zonas afectadas”.Por su parte, José contó que mientras iban de viaje comenzaron a percibir las imágenes desoladoras por los fuegos, los campos quemados, columnas de humo que “representaban las miles de hectáreas que estaban siendo abatidas por el fuego”. Al finalizar, indicó que estaban a la espera de la confirmación para viajar hasta el Centro de Conservación Aguará donde solicitaban veterinarios, ya que ahí envían a los animales que se pueden recuperar.