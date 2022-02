Polémica: en una escuela pidieron cuaderno rosa para nenas y celeste para nenes

Una lista de materiales de una escuela de la ciudad Rosario generó polémica en las últimas horas por pedir cuaderno rosa para nenas y celeste para nenes.La lista de materiales que se viralizó en las redes sociales es de la escuela rosarina Cristo Rey y es la que les llegó a los padres de los alumnos de primer grado."Es retrógrado y no se está viendo la integralidad de la educación", dijo Francisco Fraile, secretario de Derechos Humanos y Diversidad de Sadop (gremio que nuclea a docentes de labor privada), quien agregó: "Trabajamos en la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) en la formación de docentes, para que sepan cómo encarar este tema y la ley no habla de esto".En declaraciones a LT8, Fraile sostuvo: "En tiempos en donde tratamos de reivindicar el respeto por el género, esta separación por colores no hace más que alimentar viejas estructuras. Se quiere educación inclusiva, tolerante y con mayor libertad para formar una sociedad mejor. Los colores no tiene sexo. Quienes trabajamos en diversidad sabemos que bien podemos emplear cualquier color".El gremialista consideró además que el colegio podría revisar la decisión y recordó que "hay un porcentaje de niños que crecen con mucho dolor por no encontrar un lugar donde aprender con felicidad y esto perjudica a algunas infancias y adolescencias que se sienten muy hostigadas por el rosa y el celeste de la sociedad".En tanto, Carina Cabo, doctora en Ciencias de la Educación, opinó sobre el tema y en declaraciones radiales, dijo: "Como el rosa y el celeste tienen una particularidad, hay una especie de provocación del colegio para sostener en el tiempo conceptos que nos tienen estancados".Y comentó: "La elección del celeste y del rosa viene de la época de los Luises (Francia de los siglos XVI y XVII), cuando se eligieron esos colores para identificar a hombres y mujeres, porque con tanto traje lujoso que usaban era difícil distinguir. La escuela tiene que abrirse y pensar que no todos tiene esa mirada tan sesgada".