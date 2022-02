Afiliados del PAMI podrán elegir libremente a los médicos especialistas

En qué consistirá el nuevo sistema

Desde el 1ero de marzo PAMI implementará un nuevo modelo de "libre elección" de especialistas que permitirá turnos "más rápidos" para los afiliados. Este sistema no reemplaz" al médico de cabecera sino que "amplía la capacidad de atención" en especialistas y centros de diagnóstico por imágenes" del PAMI.De acuerdo a lo apuntado, a partir 1º de marzo, la obra social dará de baja el actual mecanismo de "asignación fija", por el cual las personas mayores no podían seleccionar a los especialistas.Al respecto, el coordinador ejecutivo de la UGL de PAMI en Entre Ríos, Diego Tórtul, detalló a Elonce que este nuevo sistema “se trata de una modificación que establece que los afiliados podrán elegir libremente a su médico especialista como así también los centros de diagnóstico por imagen”.“Significa un cambio muy esperado para el sistema prestacional de la obra social que hasta el momento era capital”, dijo Tórtul y explicó que el afiliado debía atenderse en los centros de diagnóstico o con el prestador que tenía asignado por la obra.“El sistema capitado presentaba la dificultad que cuando los afiliados no conseguían turno con el profesional de la salud no tenían la oportunidad de buscar en otro, debía esperar. Ahora, podrá consultar a otro prestador que desee”.Otras de las novedades que informó Tórtul, indicó que “los afiliados podrán consultar en prestadores de localidades de otras provincias. Se están implementando de manera gradual para que los afiliados se vayan acostumbrando”En tanto, en el caso de las intervenciones quirúrgicas Tórtul sumó que “pasan por el módulo de internación y corresponde al centro que tienen asignado.- Es una inédita modificación en el sistema de asignación médica. A partir del 1º de marzo las afiliadas y los afiliados podrán elegir de manera directa el médico o médica especialista o centro de diagnóstico por imágenes de su preferencia.- Se van a otorgar turnos más rápido y de una forma más sencilla, una de las principales demandas de las personas afiliadas. Además, se amplía la oferta médica.- Se pasa de un sistema capitado a uno de libre elección. En el sistema de capitado, los afiliados tenían un prestador asignado de forma fija y eso generaba subprestación y demora en los turnos. A partir de ahora, cada persona afiliada podrá elegir con qué especialista atenderse y en qué centro de diagnóstico por imágenes.- Este nuevo sistema genera competencia entre los prestadores lo que permite otorgar turnos más rápido y mejorar la calidad de atención. Antes, PAMI pagaba mes a mes un monto fijo a cada prestador, más allá de la atención efectivamente brindada.- La persona afiliada debe pedirle a su médico o médica de cabecera que emita la orden médica electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes que necesiten.- Luego podrán consultar la nueva cartilla médica para encontrar a los especialistas y centros de diagnóstico por imágenes disponibles en su zona.- Una vez elegido el especialista o centro de diagnóstico por imágenes, la persona afiliada debe comunicarse para solicitar un turno.- La nueva cartilla médica se puede consultar desde la aplicación de PAMI para teléfonos celulares o desde la web http://www.pami.org.ar - Los pasos una para sacar turno son los siguientes: ingresar DNI y número de afiliación, seleccionar una especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes, elegir una ubicación de su conveniencia y pedir el tuno turno.