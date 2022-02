Generación Zoe y el coaching: “No está dentro de las escuelas avaladas”

Pablo Canavelli es Coaching Ontológico Profesional.

Generación Zoe surgió hace cuatro años en Colombia y, para atraer clientes, se realiza un contrato a cambio de coaching ontológico espiritual y educación financiera.La gente que se suma invierte sus dólares y recibe una renta mensual. Según afirma la compañía, esa renta está por encima de los beneficios que suelen dejar otro tipo de inversiones por lo que la persona que se acerca y hace una inversión de unos 2 mil dólares queda con el capital inmóvil bajo la promesa de una rentabilidad del 7,5% mensual en dólares.Para agrandar la base de clientes, Zoe advierte a sus “clientes” que la ganancia puede crecer si la persona presenta más inversionistas.le consultó respecto del método que Generación Zoe promociona.Canavelli comenzó enfatizando en “Qué no es coaching” y enes te sentido aseveró: “no te va a dar pautas de trabajo, no va a ejercer manipulación, ni siquiera persuasión”.. Trabajamos a través de la pregunta sobre tu realidad, sobre tus expectativas, sobre las habilidades que cada uno tiene, vamos logrando que vos mismo te vayas dando cuenta de que acciones quéres ir tomando para llegar al objetivo, pero sos vos el que encontrás el camino. Si alguien te dice qué es lo que tenes que hacer, no es coaching", manifestó.La AACOP, contó Canavelli, es una organización que se ocupa de acreditar, avalar y nuclear a los Profesionales del Coaching Ontológico que han sido certificados como tales en territorio argentino. La Asociación es quien establece los estándares de conducta y el código de ética que regulan la práctica profesional de sus integrantes. Además, dijo que dentro de la página de la asociación está “el listado de las escuelas que realimente están avaladas por la federación Internacional como por la nacional para formar y certificar coaching ontológicos profesionales yY para finalizar puso relieve en que el