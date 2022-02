Videos: clausuran un jardín tras grabar a directora que maltrataba los niños

??Denunciaron maltrato infantil en un jardín de zona norte.



Un jardín de infantes fue clausurado por la Municipalidad de Rosario luego que salieron a la luz videos filmados por una vecina en los cuales se ve a la directora del establecimiento educativo maltratar a los menores y la dueña del lugar aseguró que no volverá a abrir sus puertas.Todo se inició cuando una mujer que vive al lado del lugar filmó el momento en donde la directora empujaba y zamarreaba a los niños mientras jugaban en el patio del jardín de infantes "Coloreando", ubicado en la calle Chiclana al 900.La vecina, preocupada por los gritos y llantos que escuchaba, decidió agarrar su celular y registrar la situación que se vivía a diario en el establecimiento y desde su ventana grabó unos 40 videos de maltrato por parte de las docentes, mientras que además aportó un crudo testimonio de lo que sucedía en la institución."Un día vi cómo pateaba a una nena en el piso como si fuera una bolsa", describió la mujer en "De 12 a 14 (El Tres)", a la vez que añadió: "Yo había grabado varios videos, pero no eran tan graves.En el último tiempo estaba desquiciada, nos despertaban los gritos de ella, les hacía cualquier cosa a los chicos".Luego relató qué pasó cuando decidió denunciar los hechos: "Un día fui a hablar con ella porque no soportaba más los gritos y ahí por la ventana vi que zamarreaba a un chico. Ahí no aguanté más, la insulté y le dije que la iba a denunciar. Se me quedó mirando y no me dijo nada".En tanto, un grupo de padres acudió al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la directora de jardín.Según contaron los familiares de los niños, muchos de los menores aparecieron con rasguños y moretones durante los últimos días, pero no imaginaban que se trataba de un ataque dentro de la institución.Los padres se manifestaron frente a la institución donde dieron detalles de la situación que vivieron sus hijos y uno de ellos reveló: "Realmente estamos conmovidos, con bronca y desilusión. Nos enteramos el sábado porque durante los últimos días de la semana pasada hubo un hecho de extrema violencia y la vecina que filmaba todo no pudo soportar más y denunció".El hombre, quien es el padre de un niño de 3 años que aparece en una de las filmaciones siendo empujado por la directora del establecimiento y golpeándose la boca contra el piso, relató lo que ocurrió ese día."Cuando lo vinimos a buscar vimos que tenía una marca en la boca pero siempre nos decía que son juegos. Por eso ahora estamos con una mezcla de sensaciones, masticando bronca y algo de culpa porque nos dimos cuenta ahora observando los videos", sostuvo.De acuerdo al testimonio de los padres, en las últimas semanas comenzaron a notar algunos cambios en la forma de ser de los menores y el papá de uno de lo niños dijo: "A mi hijo por momentos le costaba venir, ahora por cualquier cosa que hacen piden perdón y hay chicos que han sufrido retrocesos, que estaban dejando los pañales y ahora volvieron a usarlos".Por su parte, la mamá de una niña de 18 meses que desde hace un tiempo no se quiere dejar cambiar el pañal manifestó: "Era una nena muy sonriente y feliz y empezó a ser más retraída y tímida. En un video se ve como le arrancan de la mano un juguete y en otro como no le quieren dar galletitas"."La agresora principal siempre es la directora, pero en uno de los videos se ve a una de las maestras levantando del brazo un metro a mi hija y tirándola para otro lado", añadió el padre de la bebé de un año y medio.El municipio tomó la medida de clausurar el establecimiento educativo luego de que se difundieran los videos donde se ven los golpes de la directora a los menores y el objetivo es "preservar la integridad de los niños y niñas", aseguraron autoridades municipales.