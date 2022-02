“Cuando monto un caballo soy libre”, dijo niño con problemas de motricidad

Joaquín es oriundo de Viale, y padece problemas de motricidad desde nacimiento. El niño ama el campo, las destrezas criollas y por sobre todas las cosas, los caballos. El pasado 18 de febrero el niño cumplió 13 años y recibió un regalo muy especial a quien el mismo llamó “Forastero”.



El pequeño ante Elonce se mostró muy emocionado por tener un nuevo caballo y agradeció a todos los que hicieron posible su sueño. “Fue una sorpresa y es re lindo tener un caballo propio, siempre use los de mis primos”, resaltó Joaquín y agregó que le gustan mucho las destrezas criollas.



Joaquín es un niño muy dulce y agradecido, en esta ocasión, expresó el amor que tiene por los animales y agregó: “desde que soy muy chiquito me gustan los caballos, antes de Forastero tuve otro caballo, Tongui , pero está muy viejito y no lo puedo montar, ahora le doy de comer y caminamos juntos, es un gran compañero”, aseguró.



El niño contó que sueña con irse a vivir al campo cuando sea más grande “hay mucha tranquilidad y es algo que no se ve en la ciudad”, señaló y resaltó que ama a los animales y estar en contacto con la naturaleza.



Joaquín concurre a cuanta destreza y doma se organice en la zona, y en una de ellas, se hizo amigo de Martín Pandiani, un conocido payador entrerriano.Hace unos días Pandiani tuvo un noble gesto con su nuevo amigo. Sabiendo el amor del niño por los caballos, para su último cumple, el payador apareció con un regalo muy especial: un petiso al que su flamante dueño ya bautizó como “Forastero”.



“A Forastero lo monté al otro día de que me lo regalaron, le di de comer y ahora es como una mascota”, valoró el pequeño.



En tanto, su hermana sumó que durante mucho tiempo Joaquín realizó actividades de equinoterapia, “lo hacía porque ama a los caballos y cuando los monta se siente libre”