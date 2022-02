Incendios en Corrientes: investigan en 70 causas si el fuego fue intencional

Daño ambiental irreparable y pérdidas productivas millonarias

Sociedad Las llamas en los Esteros del Iberá ponen en riesgo un proyecto de conservación

Investigan si el fuego en Corrientes fue provocado intencionalmente

Juan Cabandié dará explicaciones ante el Senado

A partir de denuncias realizadas por productores agropecuarios y pobladores de las zonas afectadas,. La orden es avanzar rápidamente para dar una respuesta.“Se iniciaron cerca de 70 causas judiciales en toda la provincia, en las cinco circunscripciones. Los fiscales están activando las mismas con las denuncias realizadas por productores y pobladores”, confirmó aCésar Sotelo, fiscal general de Corrientes.. Según estimaciones de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, las pérdidas en el sector ascienden a $26.000 millones, pero para el gobernador correntino, Gustavo Valdés, ya superan los $30.000 millones.En organizaciones ambientalistas lo que advierten es que el daño será irreparable en los Esteros del Iberá, la selva misionera y el chaco húmedo si no se restauran las áreas quemadas. La afectación de los bosques nativos y de la biodiversidad, además de los perjuicios sobre los humedales, es la mayor preocupación.Si bien Valdés prefiere descartar que los incendios hayan sido provocados intencionalmente, en la Justicia no se desecha ninguna hipótesis., por eso los fiscales tienen órdenes de investigar.Sucede que en los campos no hay servicio de recolección de residuos y muchos productores se ven obligados a quemarlos en sus propios terrenos.Otras de las hipótesis que cobra fuerza es quees decir la quema de pastizales secos para que cuando el fuego llegue a esa zona ya arrasada se extinga.Intereses económicos o políticos detrás del inicio de los focos de incendio tampoco son descartados de plano y forman parte de la investigación.Además de conocer las causas que generaron los incendios, lo que es urgente por el momento es dar respuesta rápida y eficaz para atender el desastre. En este sentido, Cabandié es fuertemente cuestionado por la oposición y por las entidades del campo. También había sido apuntado por Valdés por la falta de atención a los pedidos de la provincia.En el marco de la primera gira internacional del año que realizó el Presidente a China y Rusia y que terminó en Barbados, el ministro de Ambiente fue duramente criticado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y varios funcionarios correntinos por haber ido a ese último destino en medio de los dramáticos incendios forestales.Incluso el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó el accionar del Gobierno nacional y la falta de respuestas ante la emergencia.Este miércoles será el turno de que rinda explicaciones ante el Senado. José Mayans, titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Alta, confirmó aque Cabandié se presentará en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a las 17:00, en un encuentro que se realizará en el Salón Ilia.Ante la comisión, el ministro explicará cuáles fueron las acciones llevadas adelante por la cartera que encabeza y responderá las preguntas que le formulen los senadores.