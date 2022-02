Santi Maratea superó los $150 millones: en qué se invertirá lo recaudado

El influencer de las colectas, Santiago Maratea, recaudó en su cuenta de Mercado Pago más de 100 millones de pesos para ayudar a combatir los incendios que afectan a la provincia de Corrientes. El dinero se juntó mediante un aceitado mecanismo de donaciones, en menos de 24 horas.



La histórica colecta superó ampliamente aquella marca solidaria lograda en 2021, cuando reunió los fondos necesarios para el tratamiento de Emmita, una beba que padecía una enfermedad genética neuromuscular y necesitaba recibir el medicamento más caro del mundo.



El paso del fuego ya arrasó con más de 780 mil hectáreas, que equivalen al 9% de la superficie provincial en Corrientes, donde la situación generada por una catástrofe ambiental sin precedentes sigue siendo crítica.



"Hay un montón de plata. Cuándo la empezamos a gastar porque los incendios hay que apagarlos ya. El presupuesto ya lo tenemos, pero todos los bomberos van a ir mañana a concesionarias a comprar las camionetas. No todas las zonas de Corrientes requieren lo mismo", afirmó en su cuenta de Instagram.



El influencer estaba en vivo en el momento justo en el que superó los 100 millones de pesos recolectados para ayudar a los bomberos de Corrientes.



Entonces, surge el interrogante de ¿cómo se va a gastar lo recaudado y por qué aún no se utilizan los fondos?



El influencer explicó en un video que los fondos, destinados a combatir el fuego, atender animales y necesidades de las personas que perdieron sus casas, todavía no se invirtieron porque están buscando proveedores para todos los elementos que hay que comprar.



"Estamos en la parte más organizativa”, indicó y compartió una lista del presupuesto que le había enviado la ONG Consorcio Manejo del Fuego, que incluye mochilas de incendio, rastrillos, quemadores pinga fogo, guantes, antenas repetidoras y radios. Además, mostró un listado de necesidades de los veterinarios que asisten a la fauna local, que vio su hábitat destruido por el fuego.



Evolución de los incendios en corrientes



Por un lado, Maratea explica que el consorcio del manejo del fuego armó un nuevo presupuesto que incluye: torre más repetidora (se necesitan 4 y cada una cuesta $ 1.500.000); botines de seguridad ($ 21.468 cada uno), mangas (se requieren 5 y el valor por unidad es de $ 27.000) y camión motobomba ($ 11.000).



Por otra parte, se refiere a los transportes que requieren los bomberos. “Vamos a comprar 4 camionetas autobombas. Serán para los bomberos de San Miguel, Loreto, Berón de Astrada y Saladas”, señala, y estima que cada una tiene un valor de $ 6 millones. Así, estos 24 millones más los 23 de los insumos indicados arriba suman un total de 47 millones. Todavía falta sumar lo que necesitan los animales y veterinarios.



Más tarde, indicó que comprarán más camionetas con autobombas porque se siguen sumando equipos de bomberos de diferentes zonas. “Puntualmente, concesionarias que vendan pick up, 4x4, 0km con stock inmediato”. Por esto, pidió que proveedores se comuniquen con él para llevar a cabo una compra urgente de al menos diez pick ups o 4x4.



Los miembros del cuartel de Berón de Astrada le agradecieron al influencer por el móvil que les donará para combatir el fuego.



Asimismo, aclaró que ya se está "viendo quiénes van a ser los vendedores de todas las cosas que necesitamos''. La plata la tenemos en el Consorcio del Manejo del Fuego, para que ya la vayan usando", planteó.



Muchos famosos se unieron en este pedido solidario, entre ellos Duki, el trapero, y Coscu, el famoso influencer argentino.