Brigadistas entrerrianos ayudan a combatir los incendios en Corrientes

Sociedad Esperan lluvias que ayuden en la lucha contra los incendios en Corrientes

Ante la situación que se vive en las provincias de Corrientes y Misiones por los incendios, brigadistas forestales del Plan Provincial de Manejo del Fuego están colaborando con el combate de focos ígneos en ambas provincias.Los brigadistas se sumaron al operativo conjunto interprovincial que en la zona es coordinado por la seccional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El miércoles estuvieron combatiendo en La Salada, provincia de Corrientes y el jueves lo hicieron en Apóstoles, Misiones.“Corrientes y Misiones están sufriendo la falta de precipitaciones hace 60 días, es una situación crítica por la sequía y los calores extremos”, explicó la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, María Daniela Garcia, a Elonce.En este sentido, destacó que Entre Ríos envió brigadistas especializados en manejo del fuego a Corrientes y Misiones. “El domingo por la tarde informaron que comenzó la lluvia y nos llenaron de tranquilidad”, dijo al resaltar que “la situación es muy similar a la que tuvo Entre Ríos en diciembre”.Sobre los trabajos que se realizan en el territorio correntino, dijo que “es muy complejo, porque los brigadistas tienen que evaluar y ser estratégicos sobre qué es lo que se sacrifica para frenar los incendios”.Asimismo, señaló que “las provincias del litoral no estamos preparadas para tanta sequía y cuesta mucho adaptarnos a esta situación”. Y agregó que “hay prácticas que ya no son viables, como la quema para desmalezar”.Sobre el origen de las quemas, García explicó que “los fuegos no son intencionales porque hay una ley nacional de presupuestos Mínimos, y el artículo 22 establece que “está prohibido utilizar hasta 60 años el territorio que fue quemado”. “No se pueden utilizar en materia productiva ni residenciales”, aseguró.En cuanto al gran territorio afectado, destacó que “esperamos que el territorio se reforeste rápidamente y creemos que las especies nativas se van a recuperar porque tienen una rápida reproducción”. “El daño econositemico todavía está en evaluación, no se tiene una dimensión total”, amplió.