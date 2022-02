Santi Maratea juntó 100 millones de pesos para incendios de Corrientes

Santi Maratea recaudó en 12 horas llegó a los $100 millones para ayudar a combatir los incendios en Corrientes, que ya devastaron 800 mil hectáreas en lo que se define como uno de los peores desastres ambientales. La acción comenzó en la madrugada del domingo, cuando ante los pedidos de ayuda decidió comenzar la colecta. El domingo al mediodía ya había recaudado 24.500 millones de pesos."Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de corrientes. ¿Están? Bueno según voy entendiendo están los bomberos de San Miguel que necesitan una 4x4 y el consorcio del fuego que está armando un presupuesto de todo lo que necesitan (mochilas forestales, linternas, rastrillos, trajes para el fuego, etcétera) y por último me queda contactar a los veterinarios", comentó a la noche.Así, armó una cuenta para que el dinero se derive directamente a los damnificados y a la mañana del domingo contó que la colecta había sido un éxito."Mi idea ayer a la noche medio loco y un poco borracho fue que nos unamos lo más posible para juntar entre 15 y 20 millones para los incendios de corrientes. Hoy ya vamos 21millones y no pasaron ni 12 horas. Emmita fue la colecta que más rápido junto plata (en un día 10 millones de pesos). Por corrientes ya vamos 25 millones en 10 horas. ¿Escucharon? 24 MILLONES EN UNA NOCHE! Ustedes son increíbles de verdad, le dan esperanzas a cualquiera", continuó.Y llegando a las 19 horas del domingo 20 de febrero, el influencer comenzó a acercarse a los cien millones de pesos y en medio de un vivo de Instagram, con 112 mil personas en vivo anunció que se superó los 100 millones de pesos.