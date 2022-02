Santiago Maratea recaudó millones para combatir los incendios en Corrientes

El influencer Santiago Maratea, conocido por sus movidas solidarias, empezó durante la madrugada del domingo una acción para juntar fondos y asistir en los incendios que afectan la provincia de Corrientes.Su idea inicial era juntar entre 15 y 20 millones de pesos, pero la respuesta de la gente superó ampliamente sus expectativas. En poco más de doce horas juntó unos 41 millones de pesos, una cifra que probablemente quede desactualizada porque la recaudación crece de minuto a minuto.Todo comenzó con una pregunta de una usuaria de Twitter, que le consultó si planeaba hacer alguna acción para colaborar en la provincia.“¿Qué pasó en Corrientes que todos me mandan esto? ¿Me cuentan?”, fue la primera respuesta de Maratea. Después de recibir detalles de otros usuarios, escribió: “Ah ¿es juntar plata para los bomberos? Obvio que necesitan” Enseguida, preguntó: “Entiendo que es sobre el incendio, pero ¿cómo podemos colaborar?”. Esto ocurrió durante la tarde del sábado, pero el tema quedó rondando en su cabeza.Luego de ver las imágenes de los focos que se multiplicaban en toda la provincia, y que ya afectaron casi un diez por ciento del total del territorio, decidió poner manos a la obra. Maratea, que estaba preparado para salir a una fiesta, canceló los planes y lanzó una movida durante la madrugada para empezar a juntar fondos para comprar equipos para los bomberos.“Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de Corrientes. ¿Están?”, desafió. En Instagram, además, publicó un video, donde aseguró que “es terrible lo que está pasando”, dijo.“Bueno según voy entendieron están los bomberos de San Miguel q necesitan una 4x4 y el consorcio (manejo) del fuego q está armando un presupuesto de todo lo q necesitan (mochilas forestales, linternas, rastrillos, trajes para el fuego, etc) y por último me queda contactar a los veterinarios”."Hay un montón de animales, afectados, y un abandono del Estado”. “¿Dicen que llegamos a juntar 15/20 millones en una noche?”, desafió el influencer, lanzando una colecta de entre 60 y 1.200 pesos. En menos de una hora, de madrugada, juntó tres millones. Pero todavía faltaba más."Hola taradas, buen día. Me hicieron despertar con una sonrisa. Ayer intentamos juntar 15 millones así todo improvisado, medio borrachos, medio drogados", comenzó una serie de stories en su Instagram Maratea esta mañana."En solo diez horas juntamos 27 millones de pesos, boludo, es casi el doble", festejó sorprendido el influencer. Si bien está acostumbrado a juntar grandes cantidades en sus colectas, comentó que "diez millones" era lo que podía juntar en un día entero para una causa como la de Emmita, la niña que necesitaba el llamado "remedio más caro del mundo" para un tratamiento.Había conseguido lo que se proponía para todo el día durante la madrugada de un domingo, entre quienes estaban despiertos y los que seguían todo desde algún bar.Todavía sin creer lo que pasó, Maratea celebró la solidaridad de la gente. "Guacho, Argentina, mi país, que buen país la puta madre", celebró el influencer. Pocos minutos después volvió a actualizar el contador, que ya superaba la barrera de los 41 millones de pesos. (