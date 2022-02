Alertan sobre nueva modalidad de estafa: piden datos para turno de vacuna covid

Diariamente los malvivientes van renovando sus métodos de estafas virtuales. Actualmente, se ha advertido que llaman haciéndose pasar por el Hospital Justo José de Urquiza.Diferentes vecinos de la ciudad dieron cuenta de haber sido llamados a sus celulares, en nombre del nosocomio local, para supuestamente solicitar los datos de quienes ya tienen, o aun no se han aplicado, la tercera dosis de vacunas contra el covid-19, para ya registrarlos para una cuarta que se colocaría en junio.Al brindar esa información, quedarían registrados para recibir una de las primeras 300 vacunas que llegarían. Asimismo, los estafadores preguntaban quiénes vivían en ese domicilio y cuántos se habían inoculado.En ese momento, una de las vecinas, que recibió el llamado, se percató que podía tratarse de una estafa, por lo que cortó la llamada y en seguida se puso en comunicación con personal del Hospital Urquiza.Allí pudo constatar que efectivamente no se efectúan esas comunicaciones ni desde el nosocomio ni desde la Secretaría de Salud de Concepción del Uruguay, razón por la que se advirtió a la población a que tome los recaudos del caso y no brinde información personal a nadie que la solicite por teléfono.